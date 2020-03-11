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Злата Огнєвіч розповіла, ким працювала до кар'єри співачки

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Злата Огнєвіч розповіла, ким працювала до кар'єри співачки / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч взяла участь у зйомках шоу "Суперінтуїція". Саме там артистка зізналась, що до вокальної кар'єри їй доводилось працювати у ресторані в Криму.

Про це вона зізналась під час зйомок розважального проєкту, який виходить на "Новому каналі". Злата Огнєвіч хоч і не стала зірковою учасницею "Суперінтуції", однак зайняла місце серед запрошених гостей, секрети яких треба було відгадати Олі Поляковій та Олегу Виннику. Під час гри артистка відкрила один із секретів своєї біографії: ще у шкільні роки Златі доводилось важко працювати у ресторані та прати десятки скатертин у холодній воді.

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"Я росла в доволі небагатій сім'ї, і коли мені було 14 років, вже влаштувалася на роботу в ресторан. Це було влітку, в моєму рідному місті Судаку. Але пропрацювала я недовго. Точкою кипіння стало те, що довелося перепрати в холодній воді більше 30 штук заляпаних брудних скатертин. Це було настільки жахливо й огидно, що я зрозуміла: треба йти з цієї роботи. Це точно не моє, навіть як підробіток на літо", – поділилась співачка.

Зрештою Злата Огнєвіч влаштувалась співачкою в ресторан, де ввечері зривала овації вокалом, а вдень була працівницею піцерії.

"Я працювала співачкою в ресторанах з 13 років. Це були шоу-програми і перші, невеликі, але дуже довгоочікувані гроші, які зароблялися нелегкою працею. Вдень працювала касиром в аквапарку в піцерії, а ввечері співала. Тому до кінця літа жила на "заспокійливих". Тоді я дала собі слово, що хоч скільки було б роботи, всіх грошей не заробиш, що потрібно себе любити і знаходити час для відпочинку", – додала Злата Огнєвіч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Злата Огнєвіч LifeStyle
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