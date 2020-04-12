Злата Огнєвіч зізналася, як карантин позначився на її фігурі: Я не влізла в улюблені джинси

Популярна співачка може похизуватися розкішними формами. Проте під час карантину Златі Огнєвіч складніше займатися спортом та правильно харчуватися. За три тижні самоізоляції зірка набрала два кілограми та навіть не влізла в свої джинси.

Для програми "Світське життя" Злата Огнєвіч розповіла, як проводить карантин. Зірка дотримується режиму самоізоляції та залишається вдома. Проте, змінивши напружений графік, їй досить складно тримати себе у формі. Співачка зізналася, що погладшала на два кілограми.

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Зірка розповіла, що з початком карантину не одразу змогла налагодити свій режим дня. Вона до 5 години ранку дивилася серіали та документальне кіно й не обмежувала себе в гастрономічному задоволенні, що позначилося на її фігурі.

Я набрала два кілограми. Я не змогла влізти у свої улюблені джинси. І я так собі кажу: "Злато, ми ходимо повз холодильник". Я нічого не купую окрім гречки,

– розповіла Злата Огнєвіч.

Співачка зауважила, що з поверненням тепла планує їздити на власну студію з лівого на правий берег столиці велосипедом. Злата зважилася відмовитися від авто та ліфта, аби тримати своє тіло в тонусі. Крім того, вона стрибає вдома на скакалці та переконує, що така проста вправа допомагає позбутися зайвих кілограмів.

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