Злата Огнєвіч змінила імідж: нова зачіска співачки

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч з приходом весни вирішила дещо змінити свій імідж. Виконавиця висвітлила волосся і підстриглася під каре.

Зовнішній вигляд співачки неабияк сподобався фанатам. Прихильники виконавиці залишали під світлинами схвальні відгуки від нового образу Огнєвіч.

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Свій результат перевтілення співачка підкріпила новою ніжною фотосесією.

Під однією зі своїх світлин, виконавиця зазначила, що тепер у неї є натхнення, тож, ймовірно, вона писатиме вірші, з яких згодом складе пісню.

Огнєвіч також розповіла, що для неї карантин – чудова нагода виконати справи, на яких часу у звичайному житті зовсім не вистачає. Співачка планує нарешті дібратися до свого гардеробу і повністю його перебрати.