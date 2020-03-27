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Злата Огнєвіч змінила імідж: нова зачіска співачки

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Злата Огневич у новому образі / Фото з інстаграму

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч з приходом весни вирішила дещо змінити свій імідж. Виконавиця висвітлила волосся і підстриглася під каре.

Зовнішній вигляд співачки неабияк сподобався фанатам. Прихильники виконавиці залишали під світлинами схвальні відгуки від нового образу Огнєвіч.

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Свій результат перевтілення співачка підкріпила новою ніжною фотосесією.

Під однією зі своїх світлин, виконавиця зазначила, що тепер у неї є натхнення, тож, ймовірно, вона писатиме вірші, з яких згодом складе пісню.

Огнєвіч також розповіла, що для неї карантин – чудова нагода виконати справи, на яких часу у звичайному житті зовсім не вистачає. Співачка планує нарешті дібратися до свого гардеробу і повністю його перебрати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всім привіт! . Я- інтроверт, тому карантин для мене скоріше- дарунок Долі, ніж вимушене домашнє ув’язнення...))) ? Є прекрасна можливість зробити купу справ, на які в звичайному режимі часу зовсім не вистачає! Я вже не кажу про книжки, які давно хочу прочитати!!!! Аааа ️️️ Сьогодні планую дібратися до гардеробу і його перебрати ? Як Ваш день проходить? Чим плануєте займатися ввечері? Я дещо придумала, розкажу в наступному пості А поки- напишіть свої варіанти того, як цікаво можна провести вечір вдома, чим себе розважити #ZlataOgnevich #ZOteam #позитив . . PHOTO @olenadobrova

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: Краса Злата Огнєвіч LifeStyle
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