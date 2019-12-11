Злата Огнєвіч знялася оголеною у кліпі на пісню "Чом ти не прийшов": відео

Українська співачка Злата Огнєвіч презентувала новий кліп на народну пісню "Чом ти не прийшов", у якому приголомшила шанувальників сміливими образами.

Це перша концептуальна відеоробота співачки, в якій вона зважилася оголитися. Відео було опубліковане на офіційному ютуб-каналі Огнєвіч.

Читайте також: Злата Огнєвіч показала оновлений імідж на урочистій церемонії: фото

Ролик, режисером якого виступив Макс Литвинов, перетворився у міні-фільм про життя співачки і про ті заборони, які накладаються на нас з дитинства і які проєктують багато подій в нашому вже дорослому житті. Відтак у відеороботі є чимало символізмів. Також неочікуваним для багатьох прихильників було побачити роздягнену артистку.

Я не роздягаюся заради того, щоб роздягнутися і показати, яка гарна у мене фігура. Це зовсім не про це. Це все про символи, як у того ж Ларса фон Трієра, де кожна деталь просякнута символізмом. Я за мистецтво в першу чергу, і мені неважко бути відвертою, якщо цього вимагає творчість,

– наголосила Злата.

Злата Огнєвіч – "Чом ти не прийшов": дивіться відеокліп