"Злиття" фільму та сюжет з відеогри: чим відзначилась прем'єра "Покемон. Детектив Пікачу"

У четвер, 9 травня, в Україні відбулась довгоочікувана прем'єра фільму "Покемон. Детектив Пікачу" (Detective Pikachu). Кінострічка привернула чималу увагу кіноманів, адже автори запозичили для сюжету мотиви однойменної відеогри.

9 травня став справжнім святом для вітчизняних любителів кіно. Все тому, що на великі екрани вийшло одразу кілька анонсованих фільмів. Серед них – кінострічка у стилі фентезі "Покемон. Детектив Пікачу".

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За її сюжетом, відомий детектив Гаррі Гудман раптово зникає після автокатастрофи. Розслідувати зникнення береться його син Тім, якого зіграв актор Джастін Сміт. Хлопець вирушає у Райм-Сіті, де на нього чекають несподівані пригоди. Зокрема, Тім зустрічає електричного Пікачу, який допомагає розслідувати заплутану справу. Великим відкриттям для головного героя стає те, що він чи не єдиний у світі, хто розуміє мову покемона.

Як відомо, такий непересічний сюжет автори запозичили із відеогри, яка вийшла у прокат на початку 2016 року. Згодом детективну історію екранізував режисер Роб Лоттерман, відомий за кінострічками "Монстри проти чужих" та "Підводна братва".

Дивіться відео трейлера до фільму "Покемон. Детектив Пікачу":

Привернути чималу увагу до фільму вдалось канадському актору, який озвучив Пікачу у фільмі – Райану Рейнольдсу. Перед світовою прем'єрою він розмістив на своїх сторінках у мережі посилання на відео, де вказав, що це повна версія кінострічки "Покемон. Детектив Пікачу". Всюди актор вказав своє авторство та не боявся розголосу чи претензій від творців фільму. А все тому, що це був один із жартів Райана Рейнольдса: на YouTube-каналі він опублікував відео, на якому упродовж майже двох годин Пікачу просто танцює.