ЗМІ дізнались про таємний будинок Меган Маркл і принца Гаррі для вечірок і відпочинку

Королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл вже зовсім скоро переїде з території Кенсінгтонського палацу в резиденцію королеви у Віндзорі, але поки що свій вільний час вона проводить в іншому, раніше невідомому будиночку.

У британському виданні The Daily Mail повідомили, що герцоги Сассекські орендують з весни 2018 року ще один маєток за Лондоном подалі від очей прихильників та журналістів. На фотографіях, які вдалось зробити папараці, можна побачити милий будинок за 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів, які вдало розмістився на пагорбах Оксфордширу на півдні Англії.

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Друг королівської сім’ї, який вирішив не називати своє ім’я, у виданні The Sun зазначив, що це "чудове місце з прекрасними видами і приватністю на найвищому рівні". Тут вагітна Меган та її чоловік все більше часу проводять наодинці, гуляючи та граючись з собаками, а також запрошують друзів для закритих вечірок. Серед них – пара Джорджа та Амаль Клуні, Серена Вільямс з Алексісом Оганяном, Пріянка Чопра і Нік Джонас.

Меган обожнює цю місцевість. Вони з Гаррі люблять гуляти там з собаками, плюс вони можуть розважатися зі своїми друзями у повній секретності,

– зазначив таємничий друг подружжя.



Орендований будинок Меган Маркл і принца Гаррі за Лондоном / The Sun



Орендований будинок Меган Маркл і принца Гаррі за Лондоном / The Daily Mail

Нагадаємо, що після новорічних свят принц Гаррі та його вагітна дружина Меган оселяться подалі від своїх родичів. Пара прагне розпочати самостійне життя і жити окремо від герцогів Кембриджських на території Кенсінгтонського палацу. Подружжя оселиться резиденції королеви у Віндзорі, у Фрогмор-хаусі, а разом з ними житиме мама Меган – Доріа Редлан, яка допомагатиме з онуком, який повинен народитись вже цієї весни. Варто зазначити, що офіс принца Гаррі та Меган Маркл залишиться у Кенсінгтонському палаці.