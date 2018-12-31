Зміни у Новому році: Кайлі Дженнер пофарбувала волосся у блакитний колір – фото

Популярна учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер наразі є у списку найвпливовіших модних інфлюенсерів. Відтак понад 122 мільйонів користувачів активно стежать в Instagram за усіма виходами у світ та б'юті-експериментами 21-річної дівчини, які можна було б повторити.

Перед Новим роком Кайлі вирішила вкотре здивувати шанувальників, а саме своєю зміною іміджу.

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Кайлі Дженнер опублікувала знімки, на яких вона позує вже не блондинкою, а з ніжним блакитним відтінком волосся.

Шанувальники дівчини у захваті від нових змін. Так, за 8 годин після публікації світлина набрала понад 4 мільйони вподобань та безліч позитивних відгуків.

Чи очікувати Нам у Новому році новий тренд у фарбуванні волосся в яскраві кольори після нових фото Кайлі?



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner