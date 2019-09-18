"Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт

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Документальний фільм "Змінюючи гру" в українському прокаті з 16 вересня
Документальний фільм "Змінюючи гру" в українському прокаті з 16 вересня / facebook.com/gamechangersmovie

Арнольд Шварцнеггер, Джеймс Кемерон, Джекі Чан – ці культові постаті долучились до створення сенсаційного документального фільму "Змінюючи гру", який має на меті розвінчати десятиліттями насаджені міфи про харчування і професійний спорт.

Стрічка розповідає історії найшвидших і найсильніших спортсменів сучасності, які обрали для себе вегетаріанство чи веганство, і показують, як після цього змінились їхні досягнення.

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Продюсер фільму Джеймс Вілкс – один з найвідоміших тренерів американських спецпризначенців та переможець The Ultimate Fighter – спортивного реалітішоу, яке спеціалізується на змішаних єдиноборствах.

Джеймс Вілкс спортсмен веган
Джеймс Вілкс тренує американських спецпризначенців

Він розповідає власну історію, як після травми не міг тренувати і тренуватись впродовж понад пів року і саме тоді взявся досліджувати тему харчування та відновлення людського організму. Тоді Вілкс дізнався, що римські гладіатори були винятково вегетаріанцями.

Як природжені професійні бійці могли бути настільки сильними, якщо їли лише рослини? 
– дивується він.

Вілкс знайомить глядачів з елітними спортсменами та науковцями, які руйнують поширені міфи про те, що професійні атлети повинні їсти м'ясо.

спортсмени вегани
Хемілтон, Шварцнеггер, Кемерон та Джоковіч відмовились від продуктів тваринного походження 

Навпаки, на прикладі, таких величин сучасного спорту, як Льюїс Хемілтон, Новак Джоковіч, Скотт Джурек, Морган Мітчелл автори фільму намагаються показати, як веганство і дотримання рослинної дієти кардинально впливає на фізичний стан та професійні здобутки.

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"Коли я перейшов на рослинне харчування, я побив два американські рекорди. Чому я не дізнався про це раніше?" – розповідає у трейлері олімпійський важкоатлет Кендрік Фарріс.

Кендрік Фарріс веган
Кендрік Фарріс – олімпійський важкоатлет, який не вживає м'яса

Це маркетинг, який не мав нічого спільного з реальністю,
– зізнався Арнольд Шварцнеггер про свою історію з вживанням м'яса.

Важко повірити, що один із найсильніших чоловіків планети Патрік Бабумян – веган.

"Дехто питає мене: "Як ти можеш бути таким сильним, як бик, без м'яса?" Я відповідаю: "Чи ви бачили коли-небудь бика, який їв би м'ясо?" – жартує Бабумян.

Патрік Бабумян стронгмен веган
Патрік Бабумян – одна з найсильніших людей планети

Творці фільму пропонують бонуси гладачам, яких зацікавила тема здорового харчування і спорту.

На сайті gamechangersmovie.com можна знайти рецепти корисної і поживної рослинної їжі, дізнатись більше про історії спортсменів-веганів і як plant-based люди можуть вплинути на екологічну ситуацію на Землі.

На питання, що кожна маленька людина може зробити, щоб зменшити негативний вплив на планету, Арнольд Шварцнеггер впевнено відповідає – зменшити споживання м'яса.

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В Україні документальний фільм "Змінюючи гру" в прокаті з 16 вересня у вибраних кінотеатрах.

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Спорт Кіно Здоров'я Екологія Здорове харчування Арнольд Шварценеггер Льюїс Хемілтон
Джерело: 24 канал
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