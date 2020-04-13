Змушую людей відчувати себе ніяково: Том Генкс розповів про досвід зараження коронавірусом

Голлівудський кіноактор Том Генкс нещодавно подолав смертельну недугу разом зі своєю дружиною Ритою, а саме – коронавірус. Після лікування в Австралії він повернувся до звичного ритму життя вже у США та навіть став ведучим онлайн-шоу.

Днями Том Генкс став ведучим вечірнього шоу SNL, не виходячи зі свого будинку, оскільки карантин сьогодні діє навіть на провідних телеканалах. Для зйомок Генкс приміряв чорний класичний костюм, а запис відбувався на його кухні.

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"Зараз ми з дружиною Ритою Вілсон в порядку. Ми повинні перебувати вдома, як і всі. Цей костюм – перше, що я одягнув крім спортивних штанів з 11 березня. Моїй дружині довелося мені допомагати, тому що я забув, як його носити!" – зазначив актор.

Дивіться випуск шоу SNL з Томом Генксом онлайн:

63-річний актор не зміг не оминути теми пережитого коронавірусу і свій спосіб життя на карантині. Чоловік зазначив, що у такий складний час важко залишатись веселим, особливо в ефірі шоу, але він спробував бути оптимістом перед камерою.

Це дивний час, щоб намагатися бути смішним, але це все, що потрібно SNL, тому давайте спробуємо, чорт візьми. Чому я ведучий? Ну, по-перше, я став тією самою знаменитою канаркою в шахті для коронавірусу. З тих пір, як мені поставили діагноз, я почав бути схожим на "Американського папашу", ніж будь-коли раніше: ніхто не хоче бути зі мною дуже довго, і я змушую людей відчувати себе ніяково,

– пожартував Генкс.

Разом з цим він згадав Австралію та її жителів, оскільки саме там йому та дружині діагностували коронавірус. Сталось це у березні 2020 року, коли він перебував на континенті через зйомки фільму "Елвіс".

"Австралійці фантастичні, вони використовують градуси Цельсія замість Фаренгейта для вимірювання температури. Тому, коли мені сказали, що у мене 36, я вирішив, що це дуже погано (нормальна температура людського тіла в Фаренгейтах – 98,6). Виявилося, 36 це добре , а 38 – погано. Саме так кажуть актрисам в Голлівуді, – додав Генкс, та подякував усім медичним працівникам, продавцям продуктових магазинів і працівникам ресторанів, які підтримують країну в непростих умовах загального карантину.

Що відомо про зараження вірусом Тома Генкса?12 березня стало відомо, що Том Генкс та Рита Вілсон захворіли на коронавірус. Пара відчула перші симптоми недуги та одразу ж звернулась до медиків. Тести на COVID-19 були позитивними, відтак 12 березня зірок госпіталізували. Сам Том Генкс запевняв, що пробуде у лікарні стільки, скільки це буде потрібно. 17 березня син подружжя оголосив, що його батьки почуваються добре та вже покинули госпіталь. Вже 28 березня голлівудська пара повернулась у США абсолютно здоровою, але все ще перебуває на самоізоляції в рамках карантинних заходів у США.