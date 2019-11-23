Знаменита "білявка в законі" Різ Візерспун відмовилася повернутися в серіал "Друзі": подробиці

786 Читать новость на русском
Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Instagram / @reesewitherspoon

У західних ЗМІ не стихають розмови про свіжий епізод серіалу "Друзі", який закінчився у 2004 році. З головними акторами постійно ведуть переговори і вони нібито готові повернутися до своїх ролей. Однак проти виявилася 43-річна акторка Різ Візерспун.

Днями стало відомо, що серіал "Друзі" таки може отримати новий епізод-продовження, однак в ньому точно не братиме участь 43-річна Різ Візерспун. Про це повідомляється на сторінці видання AP Entertainment у твіттері.

Читайте також: Відомого режисера Романа Поланскі хочуть усунути з гільдії режисерів Франції через секс-скандал

Актриса, якій у культовому серіалі "Друзі" дісталася роль сестри Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел Грін, відмовилася від такої пропозиції. За її словами, їй не сподобалося виступати перед живою аудиторією.

Проте, схоже, вона не має нічого проти співпраці з акторами, які грали в "Друзях", адже на стрімінговому сервісі Apple+ виходить "Ранкове шоу", у якому вона разом з Дженніфер Еністон знімається у головних ролях.

А також раніше на своїй сторінці в інстаграмі Різ Візерспун написала, що одним із плюсів роботи з Еністон є те, що вона може згадати улюблені моменти з серіалу "Друзі".

 

Закулісся "Північного потоку-2": німецькі ЗМІ розповіли про змову проти санкцій США
сьогодні
4602
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Дженніфер Еністон Різ Візерспун
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
22 листопада 21:22 Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
Надія Біленко 1968
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
22 листопада 18:23 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
Уляна Журба 754
10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
22 листопада 17:30 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 2553
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
22 листопада 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 463
Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
22 листопада 13:10 Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
Надія Біленко 11325
Новини
Більше новин
Залиште відгук