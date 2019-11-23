Знаменита "білявка в законі" Різ Візерспун відмовилася повернутися в серіал "Друзі": подробиці

У західних ЗМІ не стихають розмови про свіжий епізод серіалу "Друзі", який закінчився у 2004 році. З головними акторами постійно ведуть переговори і вони нібито готові повернутися до своїх ролей. Однак проти виявилася 43-річна акторка Різ Візерспун.

Днями стало відомо, що серіал "Друзі" таки може отримати новий епізод-продовження, однак в ньому точно не братиме участь 43-річна Різ Візерспун. Про це повідомляється на сторінці видання AP Entertainment у твіттері.

Читайте також: Відомого режисера Романа Поланскі хочуть усунути з гільдії режисерів Франції через секс-скандал

Актриса, якій у культовому серіалі "Друзі" дісталася роль сестри Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел Грін, відмовилася від такої пропозиції. За її словами, їй не сподобалося виступати перед живою аудиторією.

Проте, схоже, вона не має нічого проти співпраці з акторами, які грали в "Друзях", адже на стрімінговому сервісі Apple+ виходить "Ранкове шоу", у якому вона разом з Дженніфер Еністон знімається у головних ролях.

А також раніше на своїй сторінці в інстаграмі Різ Візерспун написала, що одним із плюсів роботи з Еністон є те, що вона може згадати улюблені моменти з серіалу "Друзі".