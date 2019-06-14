Знаменита італійська акторка потрапила до тюрми через вечерю з Путіним: подробиці

Популярна італійська актриса Орнелла Муті отримала вирок від суду за те, що віддала перевагу вечері з Путіним, а не присутності на спектаклі. Знаменитість засуджена до шести місяців ув'язнення.

На сайті італійського видання ANSA повідомили про те, що 64-річна кіноакторка Орнеллі Муті отримала вирок від касаційного суду Італії за грубе порушення. Її засудили до шести місяців ув'язнення і зобов'язали заплатити чималий штраф.

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Як зазначається у джерелі, Орнелла Муті постала у центрі скандалу через свій необдуманий вчинок. У 2010 році вона надала фальшиву медичну довідку, у якій було сказано про незадовільний стан здоров'я. Це допомогло їй швидше звільнитися з роботи, а також відмовитися від виступу на сцені театру Верді. Однак того ж вечора акторка відвідала гала-вечерю, яка відбулася у Санкт-Петербурзі. На благодійному заході був присутній Володимир Путін, а також американський актор Кевін Костнер.

Після цього представники театру, на сцені якого повинна була виступити Орнелла Муті, подали на неї до суду. Їм вдалося виграти справу. У 2017 році апеляційний суд Італії виніс пом'якшений вирок акторці, у якому було вказано, що вона повинна відбути термін ув'язнення близько шести місяців. Однак вона може уникнути перебування за ґратами, якщо виплатить театру Верді неустойку у розмірі 30 тисяч євро.