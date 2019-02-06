Знаменита картинка Бенксі вперше з'явилася на виставці після "знищення": фотодоказ

Легендарна картина вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" вперше з'явилася на виставці у німецькому місті Баден-Баден. Глянути на неї можна буде до 3 березня.

Знаменита картина "Дівчинка з повітряною кулею", яка після свого "самознищення" стала ще більш популярною, вперше після інциденту з’явилася на виставці у музеї. Як повідомляє CNN, в німецькому місті Баден-Баден творіння вуличного художника Бенксі пробуде до 3 березня.

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Директор музею Фрідер Бурда Хеннінг Шапер запевнив, що він разом із іншими представниками зробить все можливе для того, аби картину побачило якомога більше людей.

Після 3 березня полотно відправиться на виставку в інше місто Німеччини – Штутгарт. До слова, після "знищення" картина отримала нову назву – "Любов у сміттєвому кошику".

Що відомо про картину вуличного художника Бенксі "Дівчинка із повітряною кулею"? Знаменита картина, на якій зображена маленька дівчинка, що відпускає надувну червону кульку в формі серця в небо була намальована вуличним художником Бенксі у 2002 році. З 2006 року вона належала одному з найстаріших аукціонів світу Sotheby's (Сотбі). 5 жовтня 2018 року в приміщенні аукціонного дому картину було продано за 1,4 мільйона доларів. Однак після останнього стуку молотком, який означав про офіційний продаж картини, полотно почало "знищуватися", пропускаючись через шредер, який був вбудований у золоту рамку. Керівники Сотбі запевняють, що не знали про вбудований пристрій і про намір невідомого досі художника. Через два тижні після інциденту Бенксі опублікував фото картини на своїй сторінці в Instagram, повідомивши, що представники аукціонного дому справді нічого не знали про його намір. Також в мережі з'явилося відео, як спеціальні працівники встановлювали шредер у золотисту рамку, в якій продавалося полотно.