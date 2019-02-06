Знаменита картинка Бенксі вперше з'явилася на виставці після "знищення": фотодоказ

288 Читать новость на русском
"Знищена" картина Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею"
"Знищена" картина Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" / Instagram/ @gettyimages

Легендарна картина вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" вперше з'явилася на виставці у німецькому місті Баден-Баден. Глянути на неї можна буде до 3 березня.

Знаменита картина "Дівчинка з повітряною кулею", яка після свого "самознищення" стала ще більш популярною, вперше після інциденту з’явилася на виставці у музеї. Як повідомляє CNN, в німецькому місті Баден-Баден творіння вуличного художника Бенксі пробуде до 3 березня.

Читайте також: ONUKA зіграла на стародавній іграшці з Х століття для виставки у Музеї історії міста Києва

Директор музею Фрідер Бурда Хеннінг Шапер запевнив, що він разом із іншими представниками зробить все можливе для того, аби картину побачило якомога більше людей.

Після 3 березня полотно відправиться на виставку в інше місто Німеччини – Штутгарт. До слова, після "знищення" картина отримала нову назву – "Любов у сміттєвому кошику".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sudouest (@journalsudouest)

Що відомо про картину вуличного художника Бенксі "Дівчинка із повітряною кулею"? Знаменита картина, на якій зображена маленька дівчинка, що відпускає надувну червону кульку в формі серця в небо була намальована вуличним художником Бенксі у 2002 році. З 2006 року вона належала одному з найстаріших аукціонів світу Sotheby's (Сотбі). 5 жовтня 2018 року в приміщенні аукціонного дому картину було продано за 1,4 мільйона доларів. Однак після останнього стуку молотком, який означав про офіційний продаж картини, полотно почало "знищуватися", пропускаючись через шредер, який був вбудований у золоту рамку. Керівники Сотбі запевняють, що не знали про вбудований пристрій і про намір невідомого досі художника. Через два тижні після інциденту Бенксі опублікував фото картини на своїй сторінці в Instagram, повідомивши, що представники аукціонного дому справді нічого не знали про його намір. Також в мережі з'явилося відео, як спеціальні працівники встановлювали шредер у золотисту рамку, в якій продавалося полотно.

blog_ava
Обвал восьмиповерхового будинку у Стамбулі потрапив на відео
сьогодні
2325
Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво Аукціон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
6 лютого 15:06 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
1766
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
6 лютого 14:45 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
298
Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
6 лютого 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
Юлія Турелик 930
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
5 лютого 12:06 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
210
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
5 лютого 09:59 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 11128
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
4 лютого 18:00 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
187
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук