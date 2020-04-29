Знаменита модель Джіджі Хадід вагітна первістком, – ЗМІ

Одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід вперше стане мамою! Манекенниця перебуває на 20 тижні вагітності.

Про це повідомляє таблоїд TMZ з посиланням на інсайдерів з близького оточення Джіджі Хадід. За їхніми даними, батьком дитини є британський співак та колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік. Саме він був поряд із Джіджі в день її народження.

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Власне, саме кадри зі святкування і привернули увагу журналістів. Джіджі Хадід відсвяткувала 25-річчя у джинсах із завищеною талією, які підкреслили її округлий живіт. Інсайдер стверджує, що модель завжди хотіла створити сім'ю із Зейном та схвильована від майбутньої появи первістка. Наразі пара не знає статі дитини.

Як відомо, Джіджі Хадід та Зейн Малік почали зустрічатись ще у 2015 році. Зірки привертали увагу всіх журналістів, адже їх вважали найкрасивішою парою Голлівуду, відтак кожен їхній спільний вихід описували світові ЗМІ. Та у 2018 році закохані вирішили розійтись. Інсайдери стверджували, що цей розрив може стати остаточним у їхніх стосунків.

Та чи то Тиждень моди в Європі, чи випадкова зустріч все ж допомогли Джіджі Хадід відновити роман з Зейном Маліком. За неофіційними даними, пара живе разом з грудня 2019 року. Наразі зірки перебувають на ранчо сім'ї Хадід у Пенсильванії.