Знаменита модель Ельза Госк засвітила фігуру в білизні: фото

30-річна шведська модель Ельза Госк підкорює прихильників не тільки на подіумах чи у модних глянцях, але й у мережі. Манекенниця активно веде свій блог в Instagram, де за її життям стежать понад 5 мільйонів користувачів. Днями вона похизувалась пікантними кадрами, які розбурхали мережу.

У білизняному бренді Victoria's Secret вже стартувала посилена робота над створенням нової реклами, тому всі "ангели" беруть участь у звабливих фотосесіях, на яких приміряють сексапільні вбрання. Ельза Госк не змарнувала можливості похизуватись відповідними кадрами у своєму блозі.

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Перед прихильниками вона постала у сексапільній білизні чорного кольору. Модель приймала стильні пози, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів. Звабливий ролик із бекстейджа приголомшив мережу.

"Понеділок. Повернення до роботи у Victoria's Secret", – прокоментувала Ельза Госк.

Окрім цього, шведська манекенниця поділилась кадрами з підготовки до зйомок. Там Ельза Госк постала перед камерою у мереживній білизні та спортивних штанах.