Знаменита модель Ельза Госк засвітила фігуру в білизні: фото

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Ельза Госк у спідній білизні
Ельза Госк у спідній білизні / Instagram / @hoskelsa

30-річна шведська модель Ельза Госк підкорює прихильників не тільки на подіумах чи у модних глянцях, але й у мережі. Манекенниця активно веде свій блог в Instagram, де за її життям стежать понад 5 мільйонів користувачів. Днями вона похизувалась пікантними кадрами, які розбурхали мережу.

У білизняному бренді Victoria's Secret вже стартувала посилена робота над створенням нової реклами, тому всі "ангели" беруть участь у звабливих фотосесіях, на яких приміряють сексапільні вбрання. Ельза Госк не змарнувала можливості похизуватись відповідними кадрами у своєму блозі. 

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Перед прихильниками вона постала у сексапільній білизні чорного кольору. Модель приймала стильні пози, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів. Звабливий ролик із бекстейджа приголомшив мережу. 

"Понеділок. Повернення до роботи у Victoria's Secret", – прокоментувала Ельза Госк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Окрім цього, шведська манекенниця поділилась кадрами з підготовки до зйомок. Там Ельза Госк постала перед камерою у мереживній білизні та спортивних штанах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ельза Госк Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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