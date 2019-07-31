Знаменита Наомі Кемпбелл заявила, що її не впускали до готелю через колір шкіри

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Британською моделлю Наомі Кемпбелл захоплюється весь світ, а зірка щоразу здобуває нові відзнаки у фешн-індустрії. Однак днями вона поділилась неприємними спогадами, як раніше її не хотіли пускати до готелю через колір шкіри.

Як модель зізналась журналістам Paris Match, під час поїздки до Франції вона потрапила до неприємної ситуації. Наомі Кемпбелл запросили на вечірку Каннського фестивалю. Однак потрапити у престижний готель, де відбувався світський захід, їй так і не вдалось. 

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За словами Наомі Кемпбелл, на вході до закладу охоронці заявили, що всередині вже немає місць. Відтак модель та її подруга не змогли скористатись запрошенням. Однак пізніше Кемпбелл помітила, що її колег без проблем пропускають на вечірку, що й свідчило про дискримінацію. 

Така неприємна ситуація вкотре надихнула модель на весь світ говорити про рівність прав людей. Наомі Кемпбелл стала яскравим прикладом того, як всупереч булінгу можна досягнути успіху, а дискримінація не повинна впливати на прагнення людини займатись улюбленою справою. 

Я звикла боротися за те, щоб отримувати стільки ж, скільки і мої білі колеги за ту ж саму роботу,
– зазначила Наомі Кемпбелл. 

Окрім цього, знаменита модель додала, що навіть зі світовою славою стикається з проявами расизму. Наомі Кембелл навела приклад нещодавньої рекламної кампанії, яку відмовились транслювати в одній з азіатських країн. Про яку саме державу йшла мова, зірка не зізналась, однак запевнила, що буде боротись із такою несправедливістю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Хто така Наомі Кемпбелл?49-річна британська супермодель, яка може похизуватись неабиякою популярністю на показах та в рекламних кампаніях. Кар'єра ефектної зірки розпочалася у 15 років, коли її помітив представник модельного агентства і запропонував спробувати себе у фешн-зйомці. Після цього Наомі Кемпбелл пропонували співпрацю відомі агентства. У 1986 році модель вперше знялася для обкладинки Elle, після чого її популярність лише зростала. За свій вихід на подіум модель отримує в межах 100 тисяч доларів.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Наомі Кемпбелл Мода
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