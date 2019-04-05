Знаменита піраміда Лувру провалилась у прірву: фото приголомшливої оптичної ілюзії

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Оптична ілюзія із пірамідою Лувру
Оптична ілюзія із пірамідою Лувру / Getty Images

До 30-річчя скляної піраміди, що стала символом всесвітньо відомого паризького музею Лувр, французький художник Жан Рене створив гігантську оптичну ілюзію на його території. Так, здається що піраміда або падає, або навпаки постає із величезної прірви.

Кілька днів інсталяцію зводили 400 волонтерів. Саме вони розклеювали 2 тисячі смужок довкола піраміди, аби створити цілісну картину. 

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Аби присутні могли побачити ілюзію повністю, її зображення за допомогою камер спроектували на фасад музею. 


"Таємниця великої піраміди" від JR Artist // Getty Images


"Таємниця великої піраміди" від JR Artist // Getty Images

На жаль, ця краса не проіснувала і кількох годин. В знаки дались активні прогулянки натовпу відвідувачів. Вони просто пошматували ногами колажі. 

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Новини Франції Мистецтво
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