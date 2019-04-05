Знаменита піраміда Лувру провалилась у прірву: фото приголомшливої оптичної ілюзії

До 30-річчя скляної піраміди, що стала символом всесвітньо відомого паризького музею Лувр, французький художник Жан Рене створив гігантську оптичну ілюзію на його території. Так, здається що піраміда або падає, або навпаки постає із величезної прірви.

Кілька днів інсталяцію зводили 400 волонтерів. Саме вони розклеювали 2 тисячі смужок довкола піраміди, аби створити цілісну картину. Читайте також: Одну з найвизначніших пам'яток Парижа "закриють" на три місяці Аби присутні могли побачити ілюзію повністю, її зображення за допомогою камер спроектували на фасад музею.

"Таємниця великої піраміди" від JR Artist // Getty Images

"Таємниця великої піраміди" від JR Artist // Getty Images На жаль, ця краса не проіснувала і кількох годин. В знаки дались активні прогулянки натовпу відвідувачів. Вони просто пошматували ногами колажі. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Самый интересный блог о Париже (@paris_kz) 31 Бер 2019 р. о 9:31 PDT