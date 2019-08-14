Знаменита plus-size модель Ешлі Грем вагітна: миловидне відео

Знаменита американська модель Ешлі Грем у день 9 річниці свого весілля з Джастіном Ервіном оголосила, що чекає на появу першої дитини.

Відповідне відео зірка подіумів та рекламних кампаній для пишнотілих моделей залишила у своєму Instagram. На ньому 31-річна Ешлі Грем обіймає чоловіка та демонструє всім свій округлий живіт зі словом "Сюприз!". Жінка у зворушливому та несподіваному дописі також привітала коханого з річницею весілля.

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Дев'ять років тому я одружилась з любов'ю всього свого життя. Це була найкраща подорож з найріднішою людиною у світі! Сьогодні ми відчуваємо себе щасливими, вдячними і схвильованими, адже хочемо показати нашу зростаючу сім'ю! З ювілеєм, Джастін Ервін! Життя стане ще кращим,

– йдеться в Instagram-дописі зірки.

Не залишився осторонь щасливого моменту і кінорежисер Джастін Ервін. Чоловік також залишив у своєму Instagram радісні фото з дружиною, де на одній з них позує зі знімком їхньої майбутньої дитини, а на іншому фото – спільну світлину, зроблену багато років назад.

Присвячую моїй вічній любові та щоденному натхненню. З ювілеєм, Ешлі Грем. Ці 9 років – наче ціле життя. Я думаю, що моє життя насправді почалось тоді, коли ти увійшла у нього. Тепер, коли ми провели життя разом, давай почнемо нове життя. Я люблю тебе і люблю нас. Кожен з нас...

– зворушив словами чоловік моделі.

Варто додати, що у січні 2019 року Ешлі Грем дала відверте інтерв'ю виданню Elle USA, в якому зізналась, що на її думку, щастя не прирівнюється до материнства.

Для мене, бувши дружиною і жінкою, щастя не прирівнюється до того, щоб мати дітей. Діти прийдуть, коли прийде час. А щастя будується прямо зараз – з моїм чоловіком і бізнесом,

– наголошувала вона.

Схоже, Джастін та Ешлі, які перебувають у шлюбі з 2010 року, все ж наважились на зміни та поповнення у сім'ї. Споглядаючи на їхні щасливі фото і відео, можна з впевненістю сказати, що пара з нетерпінням очікує на появу малюка в їхньому бурхливому житті.