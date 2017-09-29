Знаменита учасниця Spice Girl виступить у Києві у фіналі Х-фактор 9: несподівані подробиці

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Мелані Сі
Мелані Сі / Instagram @melaniecmusic

Традиційно в фіналі вокального шоу "Х-фактор" учасники співають в дуетах з популярними артистами і світовими зірками. Однією із запрошених зірок дев'ятого сезону проекту стала учасниця культових Spice Girls Мелані Сі.

Про це йдеться на сайті каналу СТБ, який транслює шоу. Солістка Spice Girls вперше виступить на українській сцені для шоу "Х-фактор".

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Мелані Сі виконає кілька своїх хітів, а також виступить з одним з фіналістів проекту. Крім того, на сцену вийде ще й легенда британської музики Alex Clare і український виконавець Монатік. Також буде запрошена ще четверта зірка, однак її ім'я наразі невідомо не тільки глядачам, а й членам журі.

Фінал пісенного шоу "Х-фактор 9" відбудеться 22 грудня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melanie C (@melaniecmusic)

 

Нагадаємо, легендарний поп-гурт Spice Girls возз'єднається для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Однак одна з учасниць Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".

 

Теги: LifeStyle Музика Spice Girls Монатік
Джерело: Lifestyle
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