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Знамениті музичні лейбли допоможуть виконавцям, які втратили прибуток через коронавірус

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Музичні лейбли фінансуватимуть артистів в умовах пандемії / Фото з відкритих джерел

В умовах пандемії коронавірусу найприбутковіші галузі залишилися без доходу. Якщо одні зірки готові жертвувати кошти на боротьбу з пандемією з власних заощаджень, то британські музичні лейбли витратять 1,5 мільйона фунтів на допомогу артистам, яким довелося поставити свою кар'єру на паузу.

Як повідомляє видання NME, світова криза, спричинена спалахом COVID-19, надихнула на створення благодійного фонду Help Musicians. Організація покликана надати фінансову допомогу музикантам, які залишилися без прибутків під час пандемії коронавірусу. 

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Благодійні внески здійснюватимуть імениті музичні лейбли – Warner, Sony, BRIT Awards, Amazon Music, Cherry Red та Demon Music Group. Вони пожертвують 1,5 мільйона фунтів на допомогу колегам, кар'єра яких поставлена на паузу через скасування концертів, турів та запису альбомів. У гривневому еквіваленті сума становить понад 50 мільйонів гривень. 

"Усі напрямки музичної індустрії постраждали від пандемії COVID-19, але артисти, які заробляли на фестивалях, гастролях та записах, постраждали найбільше. Музична спільнота завжди об'єднується, коли у цьому є потреба, і ми сподіваємося, що цей внесок, зроблений усіма сферами галузі, допоможе підтримати нужденних артистів у цей дуже важкий час", – повідомив виконавчий директор премії BRIT Awards Джефф Тейлор.

Лише за два тижні фонд Help Musicians отримав понад 17 тисяч заявок від музикантів, проте серед всіх претендентів доведеться обрати лише 2 500 артистів.

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини LifeStyle Музика
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