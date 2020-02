Знаменитих американських реперів звинуватили у плагіаті: деталі скандалу

Ще у січні 2018 року світ підкорив фентезійний екшн "Чорна Пантера". Та не тільки кінострічка Marvel привернула чималу увагу людей, але й саудтрек, записаний відомими реперами The Weeknd та Кендріком Ламаром. Саме ця пісня потрапила до досить гучного скандалу через 2 роки після прем'єри.

Як повідомляє таблоїд TMZ, у композиції Pray For Me помітили плагіат. Американський рок-гурт Yeasayer стверджує, що репери Кендрік Ламар і The Weeknd використали їхні записи для створення популярного саундтреку до "Чорної Пантери". Артисти переконані: у пісні можна почути їхні голоси щонайменше 8 разів.

Дивіться також: Нацвідбір Євробачення-2020: David Axelrod звинуватили у плагіаті пісні

Наразі колектив подав до суду на популярних реперів та очікує на розгляд скандальної справи.

Кендрік Ламар і The Weeknd – Pray For Me: дивіться кліп до пісні

У юридичних документах йдеться, що артисти сплагіатили уривки треку Yeasayer Sunrise, який вийшов у 2007 році. Саме там начебто чути "характерне хорове виконання", притаманний колективу. Yeasayer також додають, що запозичений запис можна одразу почути у треку Кендріка Ламара та The Weeknd.

Гурт вимагає від більш відомих колег припинити поширення пісні Pray For Me. Та, за підозрами меломанів, головною причиною судового позову є прагнення збагатитись. В офіційній заяві Yeasayer зазначають, що хочуть отримати частину від прибутку двічі платинового синглу. Наразі Кендрік Ламар та The Weeknd не коментують скандальної справи.

Yeasayer – Sunrise: дивіться відео до пісні