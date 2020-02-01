Знаменитий актор "Зоряних війн" Алан Гарріс помер від раку

У суботу, 25 січня, з життя пішов відомий британський актор Алан Гарріс. Він помер після кількох років боротьби з раком легенів у віці 81 рік. Зірка назавжди увійшов в історію світового кінематографу завдяки зйомкам у культовій трилогії "Зоряні війни".

Про смерть Алана Гарріса виданню Syfy Wire повідомив менеджер актора Закері Макгінніс, який зізнався, що він вимушено завершив успішну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. У 2018 році у нього діагностували онкологію легень.

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Закері Макгінніс розповів, що Алан Гарріс "любив життя і проживав кожен день на повну". Його смерть наступила після тривалої боротьби з нищівною хворобою 25 січня 2020 на 81 році життя. Актор до останнього боровся з недугою та активно зустрічався з прихильниками.

Алан був справжнім джентельменом і фанатом прихильників. Алан протягом багатьох років боровся за здоров'я, але долав біль, аби відвідувати шоу та зустрічатися з шанувальниками,

– висловили співчуття спільнота Imperial Signings.

Актор виконав епізодичні ролі в трьох перших фільмах "Зоряних війн". Він зіграв рептилію з планети Трандоша – найманого вбивцю на ім'я Босск. Саме ця роль принесла йому популярність і стала початком зоряної кар'єри.