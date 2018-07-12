Знаменитий британський співак зніметься у "Зоряних війнах": неочікувані деталі

Англійський музикант і автор пісень Ед Ширан вже брав участь у зйомках фільмів і телепередач. Для нього акторська гра в епізоді "Зоряних війн" буде не першим досвідом, однак доволі важливим.

Співак, який нещодавно отримав почесний орден Британської імперії, зіграє важливу роль у "Зоряних війнах". До слова, Ед Ширан вже знімався у епізодичних ролях культових кінострічок, серед яких "Гра престолів", тому на знімальний майданчик "Зоряних війн" Ед прийде досвідченим та натхненним.

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Як повідомляє The Scottish Sun, кіносерія з Едом Шираном з’явиться на екранах 19 грудня 2019 року. Він зіграє одного зі штурмовиків у дев'ятому епізоді франшизи "Зоряних війн". Як повідомляється, підготовка до зйомок вже розпочалась, однак сам Ед Ширан поки що чутки не підтверджує.

До слова, британський співак може стати найменшим штурмовиком в історії "Зоряних війн", адже його ріст має всього 170 см.