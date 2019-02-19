Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер

Карл Лагерфельд, знаменитий німецький модельєр, дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel, помер у вівторок, 19 лютого у віці 85 років.

Про це повідомляє французьке видання Closer.

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Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд, який обіймав цю посаду останні 25 років, одягав багатьох зірок Голлівуду і був одним з найвпливовіших людей у модній індустрії. Зазначається, що останні кілька тижні здоров'я модельєра значно погіршилося.

Видання повідомляє, що Лагерфельд помер зранку 19 лютого. Днем раніше у понеділок, 18 лютого, його госпіталізували у паризьку лікарню.

Додамо, що 22 січня вперше за історію за час роботи у Chanel з 1983 року Карл Лагерфельд не вийшов до глядачів після показу Chanel. Тоді не було жодних офіційних коментарів, а представники натякнули, що він відчував себе втомленим. Тоді його замінила його "права рука" Віржині Віар, яка в модному Домі обіймає посаду студійного директора.



Помер Карл Лагерфельд / Getty Images