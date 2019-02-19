Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер

2208 Читать новость на русском
Карл Лагерфельд помер - причина смерті директора Chanel
Карл Лагерфельд / www.gettyimages.com

Карл Лагерфельд, знаменитий німецький модельєр, дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel, помер у вівторок, 19 лютого у віці 85 років.

Про це повідомляє французьке видання Closer.

Читайте також: Карлу Лагерфельду – 85: цікаві факти про життя видатного генія моди

Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд, який обіймав цю посаду останні 25 років, одягав багатьох зірок Голлівуду і був одним з найвпливовіших людей у модній індустрії. Зазначається, що останні кілька тижні здоров'я модельєра значно погіршилося.

Видання повідомляє, що Лагерфельд помер зранку 19 лютого. Днем раніше у понеділок, 18 лютого, його госпіталізували у паризьку лікарню.

Додамо, що 22 січня вперше за історію за час роботи у Chanel з 1983 року Карл Лагерфельд не вийшов до глядачів після показу Chanel. Тоді не було жодних офіційних коментарів, а представники натякнули, що він відчував себе втомленим. Тоді його замінила його "права рука" Віржині Віар, яка в модному Домі обіймає посаду студійного директора. 

лагерфельд
Помер Карл Лагерфельд / Getty Images

blog_ava
Команда Савченко готувала "сюрпризи" до виборів, – СБУ
сьогодні
1750
Теги: Карл Лагерфельд LifeStyle Мода Chanel Втрати
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
сьогодні 13:54 Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
1550
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
18 лютого 18:59 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
553
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
18 лютого 18:05 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
340
Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
18 лютого 16:24 Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
1848
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
18 лютого 16:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 2275
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
18 лютого 12:51 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
4507
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук