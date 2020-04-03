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Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу

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Від коронавірусу помер Едді Лардж, комедійний актор / www.thesun.co.uk

Син легендарного комедійного актора Едді Ларджа заявив, що його батько помер від коронавірусу. На час смерті зірці було 78 років.

За словами Раяна Макгінніса, його батько потрапив до шпиталю не через симптоми COVID-19. Едді Лардж страждав від серцевої недостатності, тому й звернувся за допомогою медиків. Однак у клініці актор заразився коронавірусом та помер за лічені дні після госпіталізації. 

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"З великим сумом мама і я змушені повідомити, що мій батько, Едвард Макгінніс, помер сьогодні вранці. Він страждав від серцевої недостатності і, на жаль, перебуваючи в лікарні, заразився коронавірусом, з яким його ослаблене серце, на жаль, не впоралося", – заявив Раян Макгіннінс. 

Також повідомляється, що родичі не мали змогу провідати хворого актора через строгі правила безпеки. Відтак Едді Лардж в останні дні перебував сам у палаті. 

Шалену популярність Едді Лардж здобув наприкінці ХХ століття. Він спільно з Сідом Літтлом створив комедійний дует Little and Large. Вперше актори вийшли на сцену у 1971 році та одразу ж підкорили глядачів. Дружба зірок тривала десятиліттями, а їхня поява на публіці викликала фурор у Великій Британії. Через погіршення стану здоров'я Едді Ларджа дует припинив існування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Hood (@johnhood)

Станом на 3 квітня у світі зафіксовано 1 016 401 випадків захворювання COVID-19. Кількість жертв становить 53 160. Найбільші показники за поширенням недуги у США. Влада закликає всіх людей дотримуватись карантину та дбати про своє здоров'я. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Здоров'я Велика Британія Втрати
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