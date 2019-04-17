Знаменитого російського письменника Дмитра Бикова ввели у штучну кому: деталі

Відомий письменник Дмитро Биков терміново потрапив до лікарні під час свого туру містами Росії. Йому раптово стало погано в літаку. Після прибуття до шпиталю літератора ввели у штучну кому, щоб стабілізувати його стан.

Як повідомляє "Пятый канал", письменника госпіталізували у найближчу лікарню Уфи з підозрою на інсульт. У цьому місті в письменника Дмитра Бикова був запланований виступ та автограф-сесія. За кілька годин до зустрічі представники письменника повідомили про скасування заходу.

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Напередодні госпіталізації Дмитро Биков був у Єкатеринбурзі, після чого вирушив літаком до Уфи. Саме під час польоту письменнику стало погано. Стюардеси не одразу надали допомогу пасажиру, оскільки вирішили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після майже 40 хвилин літак приземлився, а Дмитра Бикова зустріли медпрацівники.

Капітан літака подумав, що він випив, і вирішив долетіти без зупинок. На борту виявився медик, який порадив дати Бикову кисневу маску. Перед посадкою письменнику стало зовсім погано: він підвівся з крісла і просто ліг у проході,

– розповіли очевидці.

За інформацією Telegram-каналу Mash, знаменитого літератора вивезли на каталці, оскільки він не міг самостійно пересуватись. лікарі припустили, що такий стан Дмитра Бикова міг спричинити інсульт або набряк мозку, однак ці діагнози не підтвердилися. Окрім цього, медики перевірили знаменитого росіянина на енцефалопатію та цукровий діабет 2-го типу.

"Дмитро Биков був госпіталізований в одну з лікарень Уфи з підозрою на інсульт. Цей діагноз не підтверджений, але стан письменника залишається стабільно важким. З ним працюють найкращі лікарі. Наразі переводити в Москву Дмитра Бикова не будемо, він зараз на штучному диханні в медикаментозній комі. Лікарі стежать за його станом", – зазначив представник міністерства охорони здоров'я РФ Ігор Молчанов.



У Росії госпіталізували Дмитра Бикова / The Insider

Найбільшу популярність Дмитру Бикова принесла його славнозвісна повість "Третя ракета", опублікована в 1962 році. Окрім цього, читачам відомі такі твори письменника "Альпійська балада", "Мертвим не боляче", "Сотников", "Обеліск", "Дожити до світанку", "Піти і не повернутися" та інші. За час своєї літературної кар'єри Дмитро Биков отримав чимало відзнак, а його твори були екранізовані.