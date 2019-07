Знаменитий Стіві Вандер скасував заплановані концерти: відома причина

Американський співак та музикант Стіві Вандер, творчістю якого захоплюються мільйони меломанів, був змушений скасувати заплановані виступи. Причиною стало погіршення стану здоров'я співака та операція.

Як повідомляє Deadline, відповідну заяву 69-річний Стіві Вандер зробив під час виступу на популярному фестивалі British Summer Time, який щороку проводять у Лондоні. Знаменитий артист розповів, що скасовує частину концертів зі свого міжнародного турне. Співак анонсував, що перед госпіталізацією тричі вийде на сцену, після чого візьме творчу паузу.

Причиною для такого рішення стала трансплантація нирки. Стіві Вандер вирішив сам розповісти своїм прихильникам про лікування, щоб уникнути будь-яких чуток в мережі та ЗМІ.

Я маю заплановану операцію. У вересні мені трансплантують нирку. Але все добре, у мене вже є донор... Не хочу, щоб ви вірили у якісь чутки, тому вирішив відверто сказати, що сталось,

– зазначив Стіві Вандер.

Вперше про погане самопочуття співака заговорили у червні 2019 року. Тоді на одній з провідних радіостанцій США повідомили, що 69-річний Стіві Вандер має значні проблеми зі здоров'ям та перебуває на діалізі. Чутки підтвердили представники співака, які заявили, що Стіві Вандер не прагне виставляти цей етап свого життя на показ та робити зі свого лікування піар.

Хто такий Стіві Вандер? Американський музикант, композитор, співак, який у 69 років може похизуватись світовою славою та десятками студійних альбомів. Найпопулярнішими хітами Стіві Вандера є "Isn't She Lovely", "I Wish, Sir Duke", "Pastime Paradise", "Send One Your Love", "Happy Birthday", "For Your Love", "Part-Time Lover", "I Just Called To Say I Love You". Музика артиста звучала у знаменитих кінострічках, а мільйони меломанів і досі наспівують пісні Стіві Вандера.