Знаменитий замок з "Абатства Даунтон" здають в оренду на Airbnb: скільки коштує ніч у маєтку

Фанати популярного серіалу та однойменного фільму "Абатство Даунтон" вражені новиною про можливість пожити в легендарному замку Хайклер. Власники розкішного помешкання розмістили оголошення про оренду маєтку на сайті Airbnb.

Про можливість забронювати замок, у якому проходили зйомки серіалу "Абатство Даунтон", повідомляє видання CNBC. Також інформацію можна перевірити на сайті Airbnb.

Читайте також: Періс Хілтон купує резиденцію в найдорожчому будинку Києва за 4,5 мільйона доларів

Власники розкішного 300-кімнатного замку здаватимуть в оренду лише одну кімнату з особистою ванною та видом на найближчі розкішні володіння. Тобто проживати в маєтку разом з власниками зможе тільки одна пара.



Кімната, яку можна орендувати в замку / Фото / Airbnb

Пропозиція набула чинності у вівторок, 17 вересня, а подавати заявку на орендування житла можна вже з 1 жовтня. Гостей прийматимуть власники фамільної резиденції граф і графиня Карнарвони.

Проте до потенційних мешканців у них є декілька особливих побажань: гості повинні мати особистий профіль на сайті Airbnb з позитивними відгуками, також у кімнату, де вони житимуть, заборонено привозити домашніх тварин і курити. Серед вимог прописаний дрес-код, а також наполегливе прохання дотримуватися правил етикету та поведінки у британському суспільстві.

Проте низка таких побажань відкриє для гостей неабиякі переваги та можливості. За бажанням, мешканці зможуть приєднатися до графів Карнарвонів, коли ті вечерятимуть у розкішній їдальні.

Я рада, що можу поділитися замком на Airbnb для справді унікального відпочинку,

– заявила леді Карнарвон.

Таке задоволення коштуватиме туристам 186 доларів за одну ніч.



Одна з кімнат у резиденції замку / Фото / Airbnb