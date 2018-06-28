Знамениту картину Бенксі вирізали і викрали з концертного залу в Парижі: несподівані деталі

Картину-графіті знаменитого художника під псевдонімом Бенксі викрали з концертної зали "Батаклан", що у Парижі. Його творіння було присвячене теракту, який відбувся, зокрема, у приміщенні театру у 2015 році.

Невідомі вирізали і викрали картину відомого на весь світ андерграундного англійського художника Бенксі. Про крадіжку картини, яка була створена в пам’ять про загиблих внаслідок теракту у 2015 році, повідомляє іноземне видання AFP.

Читайте також: Вуличний художник Бенксі створив новий шедевр: фото та відео

На малюнку Бенксі зобразив жінку з похиленою головою у скорботі. Вона символізувала близьких, які носять траур за 130 загиблими від атаки, яка відбулася у 2015 році в концертній залі "Батаклану". Тому творіння художника було вирішено розмістити на дверях аварійного виходу з приміщення.

Видання повідомляє, що представники шалено обурені ситуацією, яка відбулася в ніч з п'ятниці на суботу, 26 січня.

Сьогодні ми перебуваємо у стані глибокого обурення. Робота Бенксі, яка символічно належала всім: парижанам, місцевим мешканцям, громадянам світу, була викрадена,

– йдеться у повідомленні представників паризького театру "Батаклан".

Також вони додали, що група людей у капюшонах зі спеціально призначеними приладами вирізали картину з дверей і забрали її у вантажівку.

Що відомо про терористичну атаку в Парижі у 2015 році?Терористичні акти відбувалися у двох округах Парижа 13 і 14 листопада 2015 року. Група терористів взяла в заручники відвідувачів ресторану і бару, а також вбили близько 100 людей в концертному залі театру "Батаклан", який призначений для 1500 осіб. Також терористи здійснили вибухи біля стадіону "Стад де Франс". За ці дні в Парижі відбулося не менше 6 терористичних актів, внаслідок яких загинуло 130 людей. Одного з організаторів затримали у 2016 році. Ним був Салах Абдеслам 1989 року народження. Чоловіка ув’язнили на 20 років за збройний спротив правоохоронцям. Інші терористи загинули під час організованих актів.