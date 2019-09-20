Знайди Дженніфер Лопес: співачка сховалася під капелюхом під час Тижня моди в Мілані – фото

340 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Популярна 50-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес з'явилася на вулицях Мілану, де з 17 по 23 вересня проходить Тиждень моди, в оригінальному вбранні.

Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці у неочікуваному образі світло-рожевого кольору. Зірка нового фільму "Стриптизерки" приміряла вільні штани від Sally LaPointe, вартість яких 1150 доларів, пастельну блузу та мюлі з прозорими вставками на стійких підборах.

Читайте також: Фільм "Стриптизерки": як виглядає головна шахрайка у реальному житті – фото 18+

Доповнив look Джей Ло неоднозначний аксесуар цього сезону – великий фетровий капелюх, який прикрив обличчя співачки. Також "аутфіт" завершила сумка Hermes, ціна якої перевищує 25 000 доларів.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo 

Ввечері Дженніфер Лопес змінила образ, однак він виглядав дуже подібним до ранкового виходу. Фотографи спіймали зірку при виході з автомобіля у шкіряному пальто теракотового кольору із сумкою Versace і капелюхом у тон. Ефектно дивилися й двоколірне взуття співачки та сонцезахисні окуляри з жовтогарячими лінзами.

 

 

blog_ava
Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для євроблях
сьогодні
9429
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк
сьогодні 12:34 Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк
940
Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
сьогодні 11:02 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
2192
День народження Оксани Забужко: цитати про Україну, війну та любов
19 вересня 18:59 День народження Оксани Забужко: цитати про Україну, війну та любов
Катерина Петренко 1259
"Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок
19 вересня 11:30 "Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок
Юлія Ліпенцева 1512
"Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт
18 вересня 18:31 "Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт
Наталя Сколоздра 510
Новини
Більше новин
Залиште відгук