Знайди Дженніфер Лопес: співачка сховалася під капелюхом під час Тижня моди в Мілані – фото

Популярна 50-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес з'явилася на вулицях Мілану, де з 17 по 23 вересня проходить Тиждень моди, в оригінальному вбранні.

Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці у неочікуваному образі світло-рожевого кольору. Зірка нового фільму "Стриптизерки" приміряла вільні штани від Sally LaPointe, вартість яких 1150 доларів, пастельну блузу та мюлі з прозорими вставками на стійких підборах.

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Доповнив look Джей Ло неоднозначний аксесуар цього сезону – великий фетровий капелюх, який прикрив обличчя співачки. Також "аутфіт" завершила сумка Hermes, ціна якої перевищує 25 000 доларів.



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Ввечері Дженніфер Лопес змінила образ, однак він виглядав дуже подібним до ранкового виходу. Фотографи спіймали зірку при виході з автомобіля у шкіряному пальто теракотового кольору із сумкою Versace і капелюхом у тон. Ефектно дивилися й двоколірне взуття співачки та сонцезахисні окуляри з жовтогарячими лінзами.