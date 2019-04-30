Знехтувала особистим життям через дітей: Шарліз Терон розповіла про найінтимніше

43-річна голлівудська акторка та фотомодель Шарліз Терон заявила, що знехтувала особистим життям через виховання двох дітей

Після презентації фільму "Та ще парочка" (Long Shot) у Європі, Шарліз Терон повернулася до США і відразу була запрошена на радіоефір Howard Stern Show зі своїм партнером по романтичній комедії Сетом Роганом.

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В інтерв'ю голлівудська зірка зізналася, що впродовж багатьох років відмовляла собі у побаченнях. За словами Шарліз, вона весь вільний час присвячувала семирічному синові Джексону (що цікаво, його Терон називає дочкою) і дворічній дочці Августі.

Я хочу прояснити ситуацію. Я виховувала двох маленьких дітей, і це було досить непросто. У нас, звичайно ж, є одна няня, тому в мене не так-то багато допомоги. Однак я хотіла бути мамою, мені це дійсно подобалося,

– зазначила знаменитість.

Коли діти стали старшими, Шарліз почала ходити на побачення, однак своє кохання наразі не знайшла. До слова, у 2012-му актриса всиновила хлопчика Джексона з ПАР, а в 2015 році – Августу південноафриканського походження, яка народилася в США.

"Я час від часу з кимось зустрічаюся, однак я не закохана. Тепер, коли мої діти підросли, у мене з'явилося більше часу для себе", – додала вона.

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Для виходу у студію Терон приміряла стильне casual вбрання: шкіряні штани, чорні ботильйони, блейзер та білу футболку.