Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Колаж 24 канал

У мережі набирає популярності флешмоб 10 Year Challenge серед знаменитостей. Так, до нього долучилися Мадонна, Кейт Бекінсейл, Єва Лонгорія, Різ Візерспун та інші. Крім того, серед учасників – одна з найпопулярніших світових блогерок, італійка К'яра Ферраньї, у якої життя кардинально змінилося за останні 10 років.

Про своє життя 10 років тому К'яра розповіла на своїй сторінці в Instagram, а також показала рідкісні фото.

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Ферраньї згадала про себе у 2009 році, адже саме у той час вона стала робити перші кроки до своєї популярності. Наразі К'яра – модний інфлюенсер, дизайнер, зірка соцмереж (за її житям стежать понад 15 мільйонів користувачів), а безліч люксових брендів співпрацюють з нею.


К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

А торік Ферраньї в розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez – так, про їхнє весілля говорив весь світ і його назвали "королівським".


​К'яра Ферраньї вийшла заміж за Fedez / Instagram / @chiaraferragni

Але пропонуємо згадати, як дівчина здобула шалений успіх. К'яра народилася у невеличкому місті Кремоні, який знаходиться в італійській області Ломбардія. Її батько – дантист, а мама – письменниця. 


​К'яра Ферраньї 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni

У 21 рік Ферраньї вивчала міжнародне право в університеті у Бокконі і жила у 40-метровій однокімнатній квартирі. Тоді дівчина підробляла і отримувала власні гроші, працюючи моделлю.

Я вкладала усі свої гроші у дизайнерські сумки і на подорожі. Я мріяла знайти себе у цьому світі і стати тим, хто надихає. Ще тоді я писала про своє життя в Інтернеті, особливо на Flickr, і вже тоді стикалася з "троллями" і "хейтерами" у мережі,
– розповіла К'яра.


К'яра Ферраньї 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni

Саме у жовтні 2009 року знаменитість вирішує придбати першу професійну камеру і вести модний блог під назвою The Blonde Salad. Після цього. як зізнається Ферраньї, її життя кардинально змінилося.

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К'яра Ферраньї 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni

Я хочу звернутися до молодої 21-річної К'яри у 2009: це нормально пізнавати своє життя крок за кроком, це нормально не почуватися "на всі сто" весь час і потрібно насолоджуватися "темними" моментами також, адже вони – частина процесу. Насолоджуйся своєю подорожжю, молода К'яро, і завжди пам'ятай, якщо ти слухаєш своє серце – ти ніколи не зробиш помилок,
– заявила Ферраньї.


К'яра Ферраньї 10 років тому / Instagram / @chiaraferragni

Для всіх людей, хто скаже тобі "Ніхто не згадає про твоє ім'я за 6 місяців" тоді у 2009 – усміхнися їм у 2019 і скажи, що вони помилилися,
– додала знаменитість.


К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Теги: LifeStyle Мода К'яра Ферраньї
Джерело: 24 канал
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