Чорна п'ятниця в Києві: на які концерти можна потрапити із вигідною знижкою – перелік

Чорна п'ятниця сьогодні на вустах у всіх, хто хоче вдало зекономити та придбати речі, на які вже давно поглядає. Шалені знижки стосуються не лише предметів побуту, одягу чи техніки, а й культурних подій. Святкові заходи, які розпочнуться вже цими вихідними і триватимуть до наступного року, пропонують власні знижки на вхідні квитки!

Редакція LifeStyle 24 в Чорну п'ятницю зібрала для вас найцікавіші пропозиції від організаторів концертів і пропонує не гаяти часу, щоб "зловити" найкращу знижку року!

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Jamala

МЦКМ

30 листопада, 19:00

Вартість: 690-2590 гривень

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-20% на всі квитки за промокодом "rogy"

У 2009 році, під час міжнародного конкурсу молодих виконавців "Нова Хвиля" в Юрмалі, на сцену вийшла невідома українська виконавиця кримськотатарсько походження. Тоді приголомшливі вокальні дані та артистична експресія вразила як слухачів, так і суддів. Подальші досягнення Джамали мають бути вам знайомі. У 2019 співачка з розмахом відзначає десятиріччя своєї творчої діяльності. І в рамках ювілейного концерту збирається порадувати фанатів програмою з найбільш знакових і улюблених пісень своєї дискографії.



Jamala

Лайма Вайкуле

Палац "Україна"

30 листопада, 19:00

Вартість: 290-1050 гривень

Придбати квитки

-30% на два квитки за промокодом "rogy" (всього 200 квитків!)

Лайма Вайкуле – найвідоміша латвійська співачка, яку вже багато років добре знають, слухають та обожнюють в Україні. Її усмішка, зовнішній вигляд, приємний прибалтійський акцент і смілива хореографія були (і залишаються такими досі) геть іншими, а тому дійсно унікальними. Влітку Лайма вперше провела свій авторський музичний фестиваль в Одесі. Можливо, після його завершення вона й вирішила порадувати старих фанатів концертним туром українськими містами! 30 листопада в палаці "Україна" всі будуть чекають на хіти – і отримають їх, та ще й разом з порцією нових пісень!



Лайма Вайкуле

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, павільйон 2

27 листопада – 19 січня

Вартість: 200 гривень

Придбати квитки

-10% на всі квитки за промокодом "rogy"

З 1 листопада і до завершення новорічних і різдвяних свят, на території ВДНГ розпочинається сезон зимових розваг. А разом з тим відкривається довгоочікувана "Різдвяна Фабрика Мрій". У форматі інтерактивної гри посеред казкового міста, в яке завдяки масштабним декораціям перетворився павільйон №2, ви дізнаєтеся секрети виготовлення бездоганних скляних прикрас і поринете в казкову атмосферу. Визнайте, що в калейдоскопі робочих буднів і побутових турбот часом дуже не вистачає по-справжньому дитячого відчуття, що наближається Новий Рік, що скоро настане час загадувати бажання та отримувати подарунки від рідних. "Різдвяна Фабрика Мрій" створена, щоб мрії ставали реальністю! Тому порадуйте себе і свою дитину цікавою екскурсією та казковим настроєм!



Різдвяна Фабрика Мрій

Andrea Bocelli

НСК Олімпійський

16 травня, 20:00

Вартість: 999-9999 гривень

Придбати квитки

-30% на другий квиток вартістю від 3000 до 5000 грн за промокодом "rogy"

Приголомшливий і відомий чоловічий тенор Андреа Бочеллі перетворив італійського артиста в одного з найпопулярніших виконавців оперних арій. Дивовижні вокальні дані дозволяють йому не зациклюватися на одному жанрі, а постійно рухатися та експериментувати. Справжній геній, кожен реліз якого відстежують мільйони відданих фанатів, а концерти супроводжуються неминучими аншлагами. 16 травня 2020 року зірка світової сцени виступить в НСК "Олімпійському"! Так, до концерту ще достатньо часу, але тільки цієї "Чорної П'ятниці" за промокодом "rogy" можна придбати другий квиток зі знижкою 30%.



Andrea Bocelli

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MGZAVREBI

Atlas

16 лютого, 19:00

Вартість: 690-1890 гривень

Придбати квитки

-20% на всі квитки за промокодом "rogy"

Виявляється, нам дуже близький грузинський колорит. Як і українці, грузини – музичний, творчий та неймовірно гостинний народ! Тому не дивно, що балет "Kutaisi", концерти Ніно Катамадзе та виступи Mgzavrebi мають неабиякий попит. Останні, за що ми особисто їм вдячні, регулярно приїжджають до нас взимку, аби зігріти своєю музикою. 16 лютого їх новий альбом "GEO" можна буде почути на презентації в клубі Atlas. З моменту виходу дебютної платівки минуло 10 років, але характерні особливості Mgzavrebi незмінні: це завжди щирі емоції, шалені танці, сміх і сльози, радість та горе, любов і ще більша любов! Зверніть увагу, що дати концерту Mgzavrebi та Дня всіх закоханих дуже близькі один до одного. Скористайтеся цією нагодою та нашим промокодом "rogy", щоб зробити приємний подарунок коханій людині!



MGZAVREBI

Cirque Du Soleil: Crystal

Палац Спорту

13 лютого, 19:00

Вартість: 999-3039 гривень

Придбати квитки

-20% на квитки вартістю 1499 та 1999 грн за промокодом "rogy"

Кожне шоу "Cirque Du Soleil" – це синтез циркових стилів з усього світу, живої музики, спецефектів і небезпечних акробатичних трюків. Їх культурну значущість складно переоцінити, що готові підтвердити сотні мільйонів людей, яким пощастило потрапити на їхній виступ. 13 лютого "Cirque Du Soleil" приїдуть в Україну – їхня нова шоу-програма "Crystal" обіцяє викликати сплеск адреналіну в крові! Захоплива подорож, єдина та неповторна, із тих, яку ви ні в якому разі не захочете пропустити. А щоб впевнено чекати початок наступного року, можете просто зараз придбати квитки із хорошою знижкою за нашим промокодом!



Cirque Du Soleil: Crystal

Різдвяна Історія з Тіною Кароль

Київський Палац Спорту

22-24 грудня, 20:00

Вартість: 350-2590 гривень

Придбати квитки

-30% на другий квиток за промокодом "rogy" (лише 200 квитків!)

У більшості артистів є власні сентиментальні традиції. Деякі відкладаються в підсвідомості на рівні професійних навичок. Інші, придбані, є результатом старанної праці. Одна з таких звичок у співачки Тіни Кароль – святковий концерт "Різдвяна історія", який 22-24 грудня, напередодні Нового Року, відбудеться в київському Палаці Спорту. Головними героями цієї "історії" стануть люди, які вразили нас в цьому році своїми перемогами та досягненнями. Артисти, спортсмени, політики, діти – вони приєднаються до Тіни Кароль на святковому гала-концерті. Ви теж можете стати частиною цього вечора! Особливо, якщо встигнете придбати квитки за привабливою ціною за допомоги промокода "rogy"!



Різдвяна Історія з Тіною Кароль

Disney On Ice: Крижане серце

Київський Палац Спорту

3-6 січня

Вартість: 499-999 гривень

Придбати квиток

-25% на другий квиток вартістю 599 та 799 грн за промокодом "rogy"

У 2013 році відбулась прем’єра нового мультфільму компанії Disney – "Крижане серце". Дуже зворушливий, такий зимово-святковий та винятково добрий мультфільм став міжнародною сенсацією. Його навіть номінували на премію Оскар, що вже тривалий час не траплялося з анімацією. Але пригоди сестер принцеси Анни та чаклунки Ельзи на цьому не закінчуються! Вперше в Україні можна буде побачити видовищне шоу "Disney On Ice: Крижане серце"! Надзвичайна вистава на льоду, із віртуозною хореографією фігуристів та унікальними спецефектами, які допоможуть повністю зануритись в улюблену казку.



Disney On Ice: Крижане серце

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Iron Maiden Tribute. Blood Brothers Show

MonteRay Live Stage

15 лютого, 19:00

Вартість: 250-400 гривень

Придбати квитки

-50% на другий квиток в фан-зону за промокодом "rogy"

Королі жанру "хеві-метал" – один з найбільш відомих гуртів Туманного Альбіону. На їхньому рахунку – шістнадцять студійних альбомів, кожен з яких у найкращому сенсі нагадує Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Pink Floyd або Genesis. На жаль, до України британські рок-зірки завітають ще не скоро, але в нас є можливість почути їхній найбільш божевільний триб’ют-гурт "Blood Brothers". Тим паче, що учасники Iron Maiden особисто відзначили їхній стиль та навіть подякували за бездоганне виконання. Тому навіть фанати залишаться в захваті, а ми з вами отримаємо якісне триб’ют-шоу!



Iron Maiden Tribute. Blood Brothers Show

#ПроЛюбов

StereoPlaza

14 лютого, 19:00

Вартість: 400-800 гривень

Придбати квитки

-50% на другий квиток за промокодом "rogy"

Хто сказав, що не можна починати готувати подарунки та придумувати романтичну програму для своєї другої половинки до Дня святого Валентина ще в листопаді? Ми вже зараз здогадуємося, що 14 лютого 2020 року всі закохані спробують потрапити на фестиваль "#ПроЛюбов", але квитки залишаться тільки для найрішучіших. На одній сцені зустрінуться гурти "Друга Ріка", "Скрябін" і талановитий молодий виконавець Ілля Рєзніков, відомий під сценічним псевдонімом "Letay". Кожен другий квиток на великий святковий концерт, якщо придбати його 29 листопада, обійдеться в два рази дешевше завдяки промокодом "rogy". Готуйтеся заздалегідь, щоб порадувати кохану людину романтичним музичним концертом!



#ПроЛюбов

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