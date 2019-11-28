10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю

Шалений розпродаж на усі групи товарів вже ось-ось настане. Чорна п'ятниця офіційно стартує 29 листопада, тож ми підготували для вас 10 найкращих суконь, які ви можете придбати з великою знижкою.

Красива сукня – невід'ємний гардероб справжньої жінки. Похід в магазин за пошуком тієї єдиної сукні вашої мрії займе доволі багато часу. Ми полегшили вам роботу і підібрали 10 суконь, які вже зараз можна замовити в інтернет-магазині.

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Сукня №1

Святкове плаття довгого покрою підніме настрій кожній жінці. Така сукня буде чудово гармоніювати в парі з ботфортами і короткою дублянкою. Обирайте самі вершину своєї досконалості, і нехай кожен ваш образ запам'ятається усім надовго.



Перший варіант сукні, яку можна купити за знижкою

Сукня № 2

У гардеробі справжньої сучасної жінки, серед багатьох інших базових елементів гардеробу – обов'язково повинно знайтися місце для короткого лаконічного чорного плаття. Чорні сукні візуально тіло роблять стрункішим, легко підходять для денного і вечірнього образу і є ідеальним варіантом для підбору аксесуарів.



Чорна сукня повинна бути у кожної леді

Сукня № 3

Таке плаття підійде жінкам, у яких є відчуття стилю, і вони точно знають з чим скомбінують таке вбрання навіть взимку. Тренд носити светр поверх плаття чудово підходить і для роботи, і для вечірньої прогулянки з друзями. Фантазуйте, і нехай ваш образ буде завжди на висоті.



Сукня на коротких бретельках

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Сукня № 4

Ми точно знаємо, що модель цієї сукні ви бачите не вперше. Саме такі шовкові сукні стали не лише предметом для обговорення, адже вони дуже нам нагадують нічну сорочку, але й невід'ємним атрибутом колекцій у люксових Будинках мод.



Шовкові сукні досі залишаються трендовими

Сукня № 5

Плаття-сорочка – один із небагатьох фасонів, який підійде кожному. Естетично та стильно виглядатиме у поєднанні з трендовими чоботами-козаками, які досі не покидають стрітстайли багатьох модниць.



Плаття-сорочка чудово підкреслює фігуру

Сукня № 6

А ця сукня підійде усім, хто любить одягатися комфортно, але не втрачати жіночності. Симбіоз сукні та кросівок вже давно завоювали увагу багатьох дівчат, адже дозволяє бути в ритмі життя і абсолютно не втомлюватися.



Плаття для тих, хто любить експериментувати

Сукня № 7

Сукня-міді з бантом на шиї вирізняється з-поміж багатьох своїм цікавим акцентом та правильною витримкою крою. Для гармонійного образу оберіть чорні ботфорти з гострим мисом.



Елегантна сукня для справжньої леді

Сукня № 8

Кожна жінка має вдосталь одягу, але у критичні моменти їй нічого одягнути. Чорне плаття на довгий рукав врятує вас у сонний понеділок, коли ви будете у роздумах, що одягнути на роботу, так і в суботній вечір, адже правильне взуття та аксесуар додадуть сукні елегантності та вишуканості.



Чорна сукня на довний рукав – мастхев для зимових вечорів

Сукня № 9

Для тих, хто ще планує взимку поніжитися на сонечку і прогулятися по узбережжю – обирайте літній варіант сукні, яка чудово поєднається як з кросівками, так із легкими босоніжками.



Чудовий варіант на літній період

Сукня № 10

Квітковий принт на сукнях завжди додає легкості та відчуття свята. Таке плаття додасть ніжності вашому образу. Коричневий відтінок підійде консервативним особам, які шукають стабільність і міцність в усьому.



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