10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю
Шалений розпродаж на усі групи товарів вже ось-ось настане. Чорна п'ятниця офіційно стартує 29 листопада, тож ми підготували для вас 10 найкращих суконь, які ви можете придбати з великою знижкою.
Красива сукня – невід'ємний гардероб справжньої жінки. Похід в магазин за пошуком тієї єдиної сукні вашої мрії займе доволі багато часу. Ми полегшили вам роботу і підібрали 10 суконь, які вже зараз можна замовити в інтернет-магазині.
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Святкове плаття довгого покрою підніме настрій кожній жінці. Така сукня буде чудово гармоніювати в парі з ботфортами і короткою дублянкою. Обирайте самі вершину своєї досконалості, і нехай кожен ваш образ запам'ятається усім надовго.
Перший варіант сукні, яку можна купити за знижкою
У гардеробі справжньої сучасної жінки, серед багатьох інших базових елементів гардеробу – обов'язково повинно знайтися місце для короткого лаконічного чорного плаття. Чорні сукні візуально тіло роблять стрункішим, легко підходять для денного і вечірнього образу і є ідеальним варіантом для підбору аксесуарів.
Чорна сукня повинна бути у кожної леді
Таке плаття підійде жінкам, у яких є відчуття стилю, і вони точно знають з чим скомбінують таке вбрання навіть взимку. Тренд носити светр поверх плаття чудово підходить і для роботи, і для вечірньої прогулянки з друзями. Фантазуйте, і нехай ваш образ буде завжди на висоті.
Сукня на коротких бретельках
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Ми точно знаємо, що модель цієї сукні ви бачите не вперше. Саме такі шовкові сукні стали не лише предметом для обговорення, адже вони дуже нам нагадують нічну сорочку, але й невід'ємним атрибутом колекцій у люксових Будинках мод.
Шовкові сукні досі залишаються трендовими
Плаття-сорочка – один із небагатьох фасонів, який підійде кожному. Естетично та стильно виглядатиме у поєднанні з трендовими чоботами-козаками, які досі не покидають стрітстайли багатьох модниць.
Плаття-сорочка чудово підкреслює фігуру
А ця сукня підійде усім, хто любить одягатися комфортно, але не втрачати жіночності. Симбіоз сукні та кросівок вже давно завоювали увагу багатьох дівчат, адже дозволяє бути в ритмі життя і абсолютно не втомлюватися.
Плаття для тих, хто любить експериментувати
Сукня-міді з бантом на шиї вирізняється з-поміж багатьох своїм цікавим акцентом та правильною витримкою крою. Для гармонійного образу оберіть чорні ботфорти з гострим мисом.
Елегантна сукня для справжньої леді
Кожна жінка має вдосталь одягу, але у критичні моменти їй нічого одягнути. Чорне плаття на довгий рукав врятує вас у сонний понеділок, коли ви будете у роздумах, що одягнути на роботу, так і в суботній вечір, адже правильне взуття та аксесуар додадуть сукні елегантності та вишуканості.
Чорна сукня на довний рукав – мастхев для зимових вечорів
Для тих, хто ще планує взимку поніжитися на сонечку і прогулятися по узбережжю – обирайте літній варіант сукні, яка чудово поєднається як з кросівками, так із легкими босоніжками.
Чудовий варіант на літній період
Квітковий принт на сукнях завжди додає легкості та відчуття свята. Таке плаття додасть ніжності вашому образу. Коричневий відтінок підійде консервативним особам, які шукають стабільність і міцність в усьому.
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