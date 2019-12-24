Знову без Меган Маркл: Єлизавета ІІ забрала зі свого столу портрет герцогів Сассекських

Вже кілька місяців західні ЗМІ обговорюють ймовірну ворожнечу в королівській родині. Інсайдери палацу стверджують, що своїми витівками Меган Маркл позбулась прихильності Єлизавети ІІ. Своєрідним підтвердженням цьому стало різдвяне фото Її Величності в кабінеті, де не знайшлось місця для світлини герцогів Сассекських.

Королівська сім'я Великобританії – одна з небагатьох, хто ретельно продовжує святкові правила, введені попередніми монархами. Єлизавета ІІ переконана, що саме це допомагає зберегти монархію у ХХІ столітті, тому активно демонструє традиції під час новорічних свят. Зокрема, представники королівської родини один за одним оприлюднюють різдвяні листівки, а сама Єлизавета ІІ взяла участь у щорічному записі привітання, яке транслюватимуть всі телеканали Лондона 24 грудня.

Дивіться також: Принц Гаррі і Меган Маркл зачарували прихильників різдвяною листівкою

Та поки відео ще не з'явилось в ефірі, помічники королеви поділились кадром, зробленим під час запису. На фото видно, як Єлизавета ІІ позує перед камерою у своєму кабінеті в Кенсінгтонському палаці. У 2019 році монарх обрала синю сукню та доповнила образ своїми прикрасами. Святковості фото додавав новорічний декор, який виднівся позаду монарха.

Однак чималу увагу привернув і робочий стіл Єлизавети ІІ, на якому вона, за традицією, розклала сімейні фото. На них можна побачити чоловіка Її Величності принца Філіпа, дідуся Георга VI, який започаткував традицію різдвяного привітання, принца Чарльза з Каміллою та герцогів Кембриджських з трьома дітьми. Водночас фото принца Гаррі та Меган Маркл королева вирішила забрати зі свого столу.

Таке рішення у мережі назвали знаком ворожнечі в королівській родині. Відомо, що причиною цьому стала Меган Маркл, яка відмовляється дотримуватись традицій та щоразу порушує протокол. Зокрема, герцоги Сассекські вирішили відхилити запрошення Її Величності та відзначити Різдво у Канаді. Представники принца Гаррі та Меган Маркл пояснили це тим, що пара втомилась від нападів хейтерів та судової тяганини з журналістами, тому зустріне новорічні свята з мамою ексакторки Дорією Редлан.

Водночас у мережі підозрюють, що Меган не хоче бути за одним столом із королівськими родичами. Сама ж Єлизавета ІІ не в захваті від поведінки свого внука принца Гаррі та витівок його дружини. Не схвалює Її Величність і боротьбу герцогів Сассекських з медіа, оскільки представникам монархії не пасує читати чутки про себе та реагувати на них.