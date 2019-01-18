Знову білявка: Мадонна вкотре поекспериментувала з іміджем

Американська поп-діва Мадонна продовжує експерименти з іміджем. Не минуло й місяця, як зірка знову повернулась до білявого волосся.

Як відомо, 18 січня Мадонна показала прихильникам несподіване фото. Перед камерою зірка постала з чорним хвилястим волоссям.

Читайте також: З блондинки у брюнетку: Мадонна кардинально змінила імідж

Та не встигли прихильники співачки звикнути до того, що Мадонна тепер запальна брюнетка, як зірка знову змінила колір волосся. Артистку помітили в аеропорту Нью-Йорка з білявими косами. Зроблені папараці фото одразу ж розлетілись мережею.

Для подорожі Мадонна обрала зручний одяг. Зокрема, артистка постала перед камерами у спортивних штанах, світшоті, пуховику від Gucci та кросівках Dolce & Gabbana. Сонцезахисні окуляри та сумка завершили look Мадонни. Варто зазначити, що такий образ обійшовся зірці в чималу суму: тільки брендовий пуховик коштує близько 6 тисяч доларів.