Знову перемога: українська кінострічка "Атлантида" отримала перемогу на кінофестивалі в Японії

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Фільм "Атлантида" переміг на кінофестивалі в Токіо
Фільм "Атлантида" переміг на кінофестивалі в Токіо / Пресслужба

Українське кіно стрімко підкорює світ непересічними сюжетами і талановитою грою акторів. Днями черговий фільм отримав відзнаку на міжнародному фестивалі: "Атлантида" виборола гран-прі.

Успіхом кінострічки поділився режисер Валентин Васянович. На фейсбук-сторінці автор "Атлантиди" зізнався, що його робота отримала престижну відзнаку на міжнародному кінофестивалі в Токіо. 

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"Знову перемога! "Атлантида" отримала спеціальний приз журі на міжнародному кінофестивалі в Токіо!" – поділився Валентин Васянович. 

Відомо, що події у фільмі "Атлантида" розгортаються у 2025 році, коли Україна перемогла Росію та повернула окуповані території Донбасу. "Через рік після закінчення війни" територія областей визнана непридатною для життя, а навколишнє середовище настільки спустошене військовими діями, що відбудова регіону здається неможливою. 

Це катастрофа, яка не просто зупиняється на найближчому оточенні, а просочується всюди через людей, всі мають справу з якоюсь минулою травмою і намагаються витягнути з себе щось на зразок життя,
– розповідав раніше митець.

Автором сценарію, режисером та оператором виступив Валентин Васянович. Для створення кінострічки "Атлантида" він вирішив не залучати професійних акторів, запросивши на знімальний майданчик ветеранів АТО, військових ЗСУ та волонтерів. Фільм настільки правдиво показує життя на Донбасі, що вже встиг підкорити експертів. Зокрема, на Венеційському кінофестивалі українське кіно перемогло у програмі "Горизонти".

Дивіться тизер до фільму "Атлантида": відео 18+

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Кіно Нагороди Японія
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