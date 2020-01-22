Знову підвела білизна: Іванка Трамп показала пікантний образ у Давосі

Знаменита американська модниця та політик Іванка Трамп не змогла пропустити одну зі знакових політичних подій – Всесвітній економічний форум у Давосі. І хоч представниця Білого дому готувалась до події завчасно, одяг все ж її підвів.

У перший день події Іванка Трамп супроводжувала свого батька на урочистому відкритті форуму. Для цього виходу політик вирішила обрати атласну смарагдову сукню від бренду Reformation. Вбрання було досить скромним, адже зона декольте була прикрита, а внизу плаття виднівся невеликий розріз. Та і такий одяг Іванка Трамп зуміла зробити пікантним.

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Політик одягнула затісний бюстгальтер, тому її груди помітно випирали зі спідньої білизни. Такий фешн-ляп привернув чималу увагу журналістів, які залюбки сфотографували Іванку Трамп з різних ракурсів.

А вже на офіційній частині економічного форуму Іванка Трамп врахувала свою помилку. Політик одягнула блакитний костюм, який складався зі штанів та піджака. Образ вона доповнила елегантними туфлями-човниками і блузою в горошок. Іванка Трамп виглядала неперевершено, прикувавши захоплені погляди політиків.