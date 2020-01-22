24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Знову підвела білизна: Іванка Трамп показала пікантний образ у Давосі

3256 Читать новость на русском
Іванка Трамп у Давосі / www.gettyimages.com

Знаменита американська модниця та політик Іванка Трамп не змогла пропустити одну зі знакових політичних подій – Всесвітній економічний форум у Давосі. І хоч представниця Білого дому готувалась до події завчасно, одяг все ж її підвів.

У перший день події Іванка Трамп супроводжувала свого батька на урочистому відкритті форуму. Для цього виходу політик вирішила обрати атласну смарагдову сукню від бренду Reformation. Вбрання було досить скромним, адже зона декольте була прикрита, а внизу плаття виднівся невеликий розріз. Та і такий одяг Іванка Трамп зуміла зробити пікантним. 

Дивіться також: Як носити монохромне вбрання: ефектний приклад Іванки Трамп

Політик одягнула затісний бюстгальтер, тому її груди помітно випирали зі спідньої білизни. Такий фешн-ляп привернув чималу увагу журналістів, які залюбки сфотографували Іванку Трамп з різних ракурсів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

А вже на офіційній частині економічного форуму Іванка Трамп врахувала свою помилку. Політик одягнула блакитний костюм, який складався зі штанів та піджака. Образ вона доповнила елегантними туфлями-човниками і блузою в горошок. Іванка Трамп виглядала неперевершено, прикувавши захоплені погляди політиків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
сьогодні
79691
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Давос 2020 Іванка Трамп
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:18 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 44917
сьогодні 11:22 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 3421
сьогодні 10:18 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 9311
21 січня 12:15 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 32506
20 січня 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 3736
Новини
Більше новин
Залиште відгук