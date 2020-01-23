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Знову разом: актор Ченнінг Тейтум відновив роман з відомою співачкою

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Ченнінг Тейтум та Джессі Джей / www.eonline.com

Прихильники Ченнінга Тейтума та Джессі Джей розпочали день з хорошої новини. Зіркова пара не витримала і місяця розлуки та знов оголосила про возз'єднання.

Як повідомляє видання People з посиланням на анонімного інсайдера з близького оточення актора, розрив стосунків пішов закоханим на користь. Тепер Ченнінг Тейтум та Джессі Джей більше цінують один одного та насолоджуються кожним днем, проведеним разом. 

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"Вони зробили паузу і провели кілька тижнів один без одного, але зрештою вирішили, що їм дійсно краще бути разом, ніж порізно. Вони дуже щасливі, оскільки знову можуть проводити час разом", – розповів інсайдер. 

Всередині січня Ченнінга Тейтума та Джессі Джей сфотографували папараці під час шопінгу в Лос-Анджелесі. За словами очевидців, зірки не приховували своїх почуттів, тому обнімались та цілувались на публіці. Окрім цього, інсайдери розповіли виданню що знаменита співачка навіть оселилась в маєтку Ченнінга Тейтума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Як відомо, у квітні 2018 року Ченніг Тейтум розлучився зі своєю дружиною Дженною Деван. Вже через пів року актора помітили на побаченні зі співачкою Джессі Джей. У мережі одразу ж почали звинувачувати зірку у розбитті сім'ї, однак артистка заявила, що на рішення актора не мала жодного впливу, адже почала зустрічатись з ним після офіційного розлучення. Однак вже у грудні 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Тейтум та Джессі Джей більше не разом

"Там не було ніякої драми. Вони просто вирішили розійтися. Вони залишилися хорошими друзями. У них різні пріоритети в житті, мало спільного. Їхні стосунки були повні веселощів, але ні до чого серйозного це не привело. Крім того, Ченнінгу потрібно багато часу проводити в Лос-Анджелесі, щоб спілкуватися з шестирічною дочкою Еверлі, а Джессі обирає рідну Великобританію. Але у них все ще теплі стосунки", – розповідав раніше інсайдер. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові романи Голлівуд
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