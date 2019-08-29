Знову разом: Дакота Джонсон засвітилась на побаченні з лідером Coldplay Крісом Мартіном

Голлівудська акторка Дакота Джонсон, найбільш відома за участю у фільмі "50 відтінків сірого", спростувала чутки про розрив з Крісом Мартіном. Папараці побачили зірку на побаченні з солістом Coldplay.

Всередині червня 2019 року всі західні ЗМІ поширили інформацію, що Дакота Джонсон та Кріс Мартін розірвали стосунки. Однак всупереч всім заявам інсайдерів, пара продовжує зустрічатись. Так, 28 серпня закоханих помітили в одному з ресторанів Нью-Йорка, повідомляє The Daily Mail.

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Дакота Джонсон та Кріс Мартін обрали для побачення затишний заклад Double Zero, не привертаючи увагу відвідувачів. На вечері пара не обмежилась, тому продовжила зустріч романтичною прогулянкою Нью-Йорком. З ресторану закохані вийшли, тримаючи один одного за руки, а під час самого побачення не приховували ніжності.

Водночас друзі Дакоти Джонсон стверджують, що насправді пара не розходилась, а просто взяла невелику паузу у стосунках. У серпні вони влаштували подвійне побачення з Гвінет Пелтроу та її чоловіком Бредом Фелчаком. За даними інсайдерів, саме акторка та екс-дружина Кріса Мартіна підштовхнула його та Дакоту Джонсон до возз'єднання.

Що відомо про роман Мартіна та Джонсон? Кріс Мартін та Дакота Джонсон познайомились у жовтні 2017 року. До того музикант був одружений з Гвінет Пелтроу, з якою після розлучення зберіг дружні стосунки та разом з нею виховує двох дітей 15-річну Епл та 13-річного Мозеса.



У травні журналісти таблоїда The Sun заявили, що Дакота та Кріс розійшлись. Востаннє пару бачили ще в квітні 2019-го, тому всі журналісти почали вивідувати деталі розлучення. За даними ЗМІ, Кріс Мартін хотів мати дітей, а Дакота ще не поспішає з цим.