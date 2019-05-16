Знову разом: Хайден Панеттьєрі пробачила бойфренду її публічне побиття

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі на початку травня стала жертвою побиття. Напав на зірку її 30-річний бойфренд, який на очах у друзів накинувся на кохану з кулаками. Та пройшло кілька тижнів, як Хайден пробачила інцидент та разом із Брайаном Хікерсон пішла на романтичну прогулянку.

Це вперше зіркова пара здійснила спільний вихід після новин про побиття акторки. Папараці побачили Хайден Панеттьєрі та Брайана Хікерсона під час їх прогулянки вулицями Лос-Анджелеса. При цьому закохані поводились, наче нічого й не відбулось: пара ніжно трималась за руки, а запальний актор приділяв увагу своїй коханій.

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Як відомо, 2 травня Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон влаштували зустріч із друзями в барі, що розташований неподалік від будинку екс-нареченої Володимира Кличка. Та відпочинок обернувся викликом поліції.

За інформацією інсайдерів західних ЗМІ, все почалось із конфлікту між акторкою та її бойфрендом, який спалахнув після вживання алкоголю. Від словесної суперечки Брайан Хікерсон перейшов до розправи: він з кулаками напав на акторку та зупинився після прибуття правоохоронців. Поліція, побачивши побиту Хайден, одразу забрала актора під варту. Однак його звільнили наступного дня, коли невідомий вніс заставу у розмірі 50 тисяч доларів.

Друзі Брайана Хікерсона розповіли журналістам, що він дуже кохає Хайден Панеттьєрі, проте від алкоголю стає неконтрольованим та дуже агресивним. За їхніми словами, саме це стало причиною того, що Володимир Кличко забрав доньку до України та живе подалі від екс-коханої.

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі?

Знаменита пара – Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі – раптово вирішила скасувати свої заручини на початку серпня 2018 року. Згодом акторку вперше заскочили на побаченні з актором-початківцем Брайаном Хікерсононом. Під час зустрічі Хайден була напідпитку, танцювала та ледь трималась на ногах, а її бойфренд намагався втримати зірку перед фотокамерами. Така поведінка акторки насторожила її близьких, а друзі розповідали, що всі відмовляли Хайден від такого роману.



Згодом Брайан Хікерсон вперше потрапив до скандалу з насиллям. У жовтні 2018 року він привіз кохану Хайден до свого будинку в Південній Кароліні. Проте зустріч з родичами завершилась бійкою з батьком: Брайан накинувся на чоловіка з кулаками та зупинився тільки після приїзду поліцейських.