Знову разом: зірки серіалу "Теорія великого вибуху" знімуться разом в новому серіалі – деталі

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Джим Парсонс і Маїм Бялік
Джим Парсонс і Маїм Бялік / IMDb

Популярний американський серіал "Теорія великого вибуху" користувався неабиякою популярністю, виходячи на екран більше, ніж 10 років. Тому фанати були дещо розчаровані після новини про закриття проєкту. Однак на шанувальників "Теоріїї великого вибуху" чекав приємний сюрприз. Актори Джим Парсонс і Маїм Бялік, які зіграли головні ролі у серіалі, знімуться разом у новій багатоепізодній стрічці.

Про те, що Джим Парсонс, який у січні відверто пояснив, чому покидає "Теорію великого вибуху", та його колега Маїм Бялік, знову зіграють головні ролі у новому серіалі повідомляє видання Deadline.

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Оскільки за спинами американські актори мають добрячий досвід гри у комедійному жанрі, то в новому проєкті "Карла" також переважатимуть гумористичні сцени. Що цікаво, Парсонс і Бялік виступлять також виконавчими продюсерами серіалу.

Як зазначається у джерелі, "Карла" – це так званий римейк на британську телепрограму "Міранда", яка виходить на телеканалі BBC з 2009 року. У центрі сюжету постане 39-річна жінка (Маїм Бялік), яка має власну котокав'ярню. На відкриття закладу вона витратила всі кошти, які батьки жінки відкладали на її весілля. А Джим Парсонс зіграє університетського друга сміливої героїні, у якого вона давно закохана.

Прем'єра комедійної стрічки запланована на 2020 рік. За словами представників компанії Fox, вони покладають великі надії на проєкт, оскільки в осінньому розкладі каналів довго не було гумористичних серіалів.

Джим Парсонс і Маїм Бялік
Джим Парсонс і Маїм Бялік / IMDb

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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