Знову самотня: учасниця гурту "НеАнгели" розповіла про особисте

Одна із зірок популярного гурту "НеАнгели" Вікторія (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) зізналася, що лише в пошуках справжнього кохання. Навесні цього року вона повідомляла, що щаслива в стосунках і навіть готова до весілля. Проте, судячи з усього, любов не пройшла випробування на міцність.

Про свої попередні стосунки зірка не розповідала. Вона неодноразово повторювала, що щастя любить тишу. Такий висновк співачка зробила після зради нареченого каскадера Івана Стрижакова, який незадовго після пропозиції закрутив роман з іншою.

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Після такого болючого розриву Вікторія більше не афішувала особисте життя, проте цього року перебувала у стосунках. Вона не називала ім'я свого обранця, але переконувала, що він не має жодного стосунку до шоу-бізнесу.

Їхня тривала дружба переросла в кохання, яке співачка ретельно оберігала від сторонніх очей. Близько півроку тому вона висловлювала сподівання, що зовсім скоро їхні стосунки перейдуть на новий етап.

Проте цього не сталося і після грандіозного концерту гурту "НеАнгели" в Палаці Україна дівчина зробила приголомшлише зізнання журналістам "Зіркового шляху".

Я вірю, сподіваюся. Просто на сьогоднішній день я одна у себе. І моє серце відкрите. Я сподіваюся, що все таки я знайду гармонію, жіноче щастя, про яке мрію все життя,

– каже Вікторія.

Нагадаємо, що інша учасниця популярного гурту Слава Камінська офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром на початку липня цього року. Як стверджує сама знаменитість, причиною розриву стало втручання батьків пари у їх особисте життя. Слава розчарувалася в чоловікові, який не підтримував дружину в родинних конфліктах.