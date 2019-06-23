Знову в анімалістичній сукні: розкішна Ірина Шейк відвідала презентацію в Нью-Йорку

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-річна модель Ірина Шейк поринула в роботу після розставання з бойфрендом і батьком своєї доньки Бредл Купером. Тепер її ще частіше можна побачити на прогулянках з донькою чи на світських заходах. Так, днями Ірина Шейк відвідала масштабну презентацію ювелірного бренду в Нью-Йорку.

Протягом останнього тижня Ірина Шейк щонайменше три рази зэявлялася перед камерами папараці зі своєю 2-річною донькою Леєю. Після того, як її стосунки з 44-річним Бредлі Купером дійшли кінця, модель з головою поринула, перш за все, в материнство, а також у роботу.

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Ірина Шейк стала зіркою кількох модних показів у Італії, а після цього отримала запрошення відвідати презентацію популярної ювелірної марки David Yurman, яка відбулася в Нью-Йорку.

Для масштабного світського заходу 33-річна зіркова матуся обрала "небезпечну" сукню в леопардовому принті. Що цікаво, її вбрання знову було від бренду Burberry, в образах від якого на прогулянках неодноразово помічали її та її дочку Лею. Волосся Ірини Шейк було природно вкладене, а образ доповнювали мінімалістські сережки та браслет на руці.

Ірина Шейк
Ірина Шейк в сукні від Burberry / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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