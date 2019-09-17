Знову в блакитному і з витонченим аксесуаром: Іванка Трамп демонструє стильний осінній образ

Старша донька Дональда Трампа однозначно обрала свій фаворит в аксесуарах, яким доповнюватиме осінні "луки". 37-річна Іванка Трамп підкреслює своє почуття стилю витонченою та жіночною хустинкою на шиї.

Близько двох тижнів тому в мережі з'явилися перші фото відомої американської білявки Іванки Трамп з новою зачіскою. Вона вирішила підкреслити свій офіційний стиль короткою зачіскою. Однак каре додало їй не лише строгості, а й жіночності. Тепер вона підкреслює свою витончену шию, яку не прикриває волосся, елегантними аксесуарами.

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Напередодні радник президента США вирушала на офіційну зустріч. Під час виходу з будинку папараці вдалося зробити кілька знімків, які з'явилися на фан-сторінці Іванки Трамп в Instagram.

На ній був блакитний лляний піджак двобортного стилю, з-під якого виглядала на кілька тонів світліша кофта. Варто додати, що талію підкреслив пояс, який вона зв'язала красивим бантом. Для "низу" стильна американка обрала білі класичні штани.

Найцікавіше, що доповненням образу стала шовкова хустинка на шиї. Варто додати, що подібним аксесуаром Іванка Трамп довершила свій чорний total look, у якому з'явилася днями на офіційному заході у Вашингтоні.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Виконувати обов'язки радника президента США 37-річна красуня вирушила на високих підборах і з великою сумкою у руці.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka