Знову в депресії: Селена Гомес видалила додаток Instagram і взяла паузу у соціальних мережах

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Недовго Селена Гомес тішила своїх фанатів активним соціальним життям і насиченим графіком. Після повернення до мереж в Інтернеті та виходу з психіатричної лікарні співачка та акторка знову заявила про депресію.

Попри те, що Селена Гомес є однією з найпопулярніших зірок в Instagram і за її сторінкою слідкують понад 150 мільйонів людей, це не стає їй на заваді брати довгі паузи у соціальному житті. Кілька місяців тому вона повідомила, що не публікуватиме світлин і проходитиме курс терапії у психіатричній лікарні. Згодом вона повернулася до нормального життя з кількома прем’єрами, після яких знову впала в депресію.

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Як повідомляють на сайті видання The Sun, співачка заявила, що соціальні мережі погано впливають на її ментальне здоров’я, а також змушують бути іншою, ніж вона є насправді. Саме через це вона видалила мобільний додаток зі свого смартфону. За словами Селени Гомес, соціальні мережі створюють небезпеку для тих, хто надто сильно захоплюється віртуальним світом. А також вона зазначила, що її бентежать негативні коментарі хейтерів стосовно її світлин.

Остання світлина Селени Гомес на сторінці датована 9 червня.

Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Селена Гомес
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