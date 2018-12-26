Знову за старе: сестра Меган Маркл надіслала дошкульний різдвяний лист

53-річна сестра герцогині Сассекської Саманта Маркл продовжує втручатись в особисте життя своєї родички. Напередодні Різдва вона надіслала Меган Маркл послання, у якому просила налагодити стосунки з рідним батьком.

Лист з текстом різдвяного послання з’явився в онлайн-виданні Mirror. Скандальна сестра Меган Маркл наголошує, що після всіх конфліктів з їхнім батьком Томасом вони повинні нарешті сісти "за стіл переговорів".

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"Цей лист не повинен бути формальним. Свята – це час родини. Як ти знаєш, тато намагався зв'язатися з тобою, і йому дуже боляче від того, що ти уникаєш його. Життя коротке, і ти знаєш, що наш батько – чудова людина. Будь ласка, подаруй йому радість, покажи, що ти любиш його. Час прийшов. Будь ласка, подумай про це", – звернулась до своєї рідної сестри по батькові Саманта Маркл.



Саманта Маркл надіслала різдвяну листівку своїй сестрі / Mirror

До слова, конфлікт у сім’ї Меган Маркл виник ще на початку 2018 року. Перед королівським весіллям Меган з принцом Гаррі родичі герцогині Саассекської, включно з сестрою Самантою Маркл та батьком Томасом Марклом, почали згадувати її минуле у негативному ключі, а також звинувачувати жінку у тому, що вона соромиться своєї родини. На весіллі батько Меган Маркл так і не був, однак після цього ні він, ні Саманта Маркл не припинили давати скандальні інтерв’ю і постійно нагадувати про себе.