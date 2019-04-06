Знущався з мами: Камалія зізналася, що її батько був садистом

Українська співачка Камалія, яка відкрито говорить про підтримку Володимира Зеленського у політичних перегонах, зізналася, що в дитинстві її батько в неї на очах знущався з матері.

Про це вона розповіла ефірі "Сніданок.Вихідний".

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Я виросла у такій родині, мій батько був садистом, він на моїх очах знущався з мами. Для мене ця тема дуже болюча,

– заявила Камалія.

Крім того, співачка додала, що зняла кліп та готує флешмоб на підтримку жінок, які стали жертвами домашнього насильства.

"Я залучаю усіх своїх відомих подруг, щоб підтримати жінок, які терплять психологічне домашнє фізичне насилля", – додала зірка.