Знятий в Україні фільм "Пофарбоване пташеня" увійшов до шорт-листа Оскара-2020

Днями найпрестижніша нагорода у кінематографі США – Оскар – оголосила короткий список претендентів на відзнаку у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". До списку номінантів від Чехії увійшов фільм "Пофарбоване пташеня" (The Painted Bird), який знімали в українському селі – Сваловичах.

Повнометражна стрічка "Пофарбоване пташеня" (The Painted Bird) – це проєкт чесько-словацько-українського кінематографа, знятий за мотивами твору польського письменника Єжи Косинського. Про те, що фільм увійшов до шорт-листа Оскара-2020 від Чехії стало відомо напередодні, 16 грудня.

Тут: Оскар-2020 оголосив шорт-лист в номінації "Міжнародний фільм": список

Після цього на сторінці Держкіно у фейсбуці представники організації розповіли фанатам деталі фільмування картини. Як зазначається у джерелі, кінофільм Вацлава Маргоула "Пофарбоване пташеня" створений за підтримки Держкіно. Ідея проєкту перемогла у 9 пітчінгу в грудні 2016 року, отримавши державну підтримку у розмірі понад 9 мільйонів гривень. Як відомо, твір Єжи Косинського негласно нарекли званням найжорстокішого роману ХХ століття.



Постер до фільму "Пофарбоване пташеня" / Facebook / ДержКіно України

За сюжетом фільму, єврейська сім'я відправляє свого сина до родичів у село, що у Східній Європі, прагнучи захистити його від масового знищення їхнього народу. Однак тітка хлопчика, яка повинна була його прийняти, несподівано для всіх помирає. Саме тому маленький єврей змушений вирушити в подорож, під час якої він стикнеться з диким і ворожим світом. Аби вижити, хлопчику потрібно буде навчитися відстоювати свої права, а також сміливо боротися за своє життя і майбутнє.

Додамо, що кінокартина "Пофарбоване пташеня" увійшла до конкурсної програми двох міжнародних кінофестивалів. Так, чесько-словацько-український фільм показали на 44-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а також на 76-му Венеційському кінофестивалі, що відбулися у вересні 2019 року.

Нагадаємо, що номінації на 92-гу церемонію Оскар-2020 будуть оголошені 13 січня 2020 року.

Пофарбоване пташеня: трейлер дивитися онлайн