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Золота Жар-Птиця 2020: номінанти музичної премії

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Номінанти премії "Золота Жар-Птиця"
Номінанти премії "Золота Жар-Птиця" / M2

Грандіозна премія українського музичного шоу-бізнесу "Золота Жар-Птиця" цього року відбудеться в дещо незвичному форматі. У зв’язку з пандемією коронавірусу, премія пройде в ефірі телеканалу M2 31 травня о 20 годині.

Формат проведення "Золотої Жар-Птиці" організатори поки що тримають у таємниці, але обіцяють оприлюднити зовсім скоро, йдеться на сайті телеканалу M2.

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Традиційно організаторами "Золотої Жар-птиці" стали телеканал М2 та компанія "Таврійські Ігри", які визначили претендентів в 10 номінаціях престижної нагороди. Визначення переможців проходитиме у два етапи.

У першому етапі обрано по п'ять артистів в кожній номінації, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з 1 березня 2019 по 1 березня 2020 року включно. У другому етапі список номінантів потрапляє до експертної ради, яка шляхом таємного голосування визначає переможців в номінаціях.

Анонс грандіозної премії "Золота Жар-Птиця": дивіться онлайн

До складу журі увійшли радіо- і телепродюсери та відомі персони українського шоу-бізнесу. Серед них відома продюсерка Олена Мозгова, музичний продюсер Юрій Нікітін, телеведучий Ігор Кондратюк та багато інших.

Наступного дня після проведення національної музичної премії "Золота Жар-птиця" організатори опублікують анкети кожного з експертів, щоб учасник чи глядач зміг порахувати бали і самостійно перевірити результати голосування.

Номінанти премії "Золота Жар-Птиця"

СПІВАЧКА РОКУ

  • Michelle Andrade
  • TARABAROVA
  • Тіна Кароль
  • NK | Настя Каменських
  • Злата Огнєвіч

СПІВАК РОКУ

  • Віталій Козловський
  • Сергiй Бабкiн
  • MÉLOVIN
  • Олег Винник
  • Kishe

ПОП-ГУРТ

  • Время и Стекло
  • TamerlanAlena
  • DZIDZIO
  • KAZKA
  • MOZGI

РОК-ГУРТ

  • Антитіла
  • THE HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Воплі Відоплясова
  • СКАЙ

ХІТ РОКУ

  • Сергій Бабкін – Моє кохання
  • Время и Стекло – Дим
  • NK | Настя Каменських – Обіцяю
  • MÉLOVIN – Ти
  • Злата Огнєвіч – Солодка кара

КЛІП РОКУ

  • TARABAROVA – Мені казково
  • NK | Настя Каменських – Обіцяю
  • Тіна Кароль – Вабити
  • THE HARDKISS – Жива
  • Michelle Andrade – Не знаю

БАЛАДА РОКУ

  • THE HARDKISS – Хто, як не ти
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Антитіла – Буде син
  • Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
  • Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНИЙ ХІТ

  • Олег Винник – Роксолана
  • NK | Настя Каменських – Обіцяю
  • Андріана – Ча Ча Ча
  • KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
  • Наталка Карпа – Гойдай

ДЕНС-ХІТ

  • Время и Стекло – Дим
  • Артем Пивоваров – 2000
  • Kishe – #LOVE
  • Ірина Федишин & BAKUN – Просто танцюй
  • Michelle Andrade – Не знаю

ІНДІ

  • LAUD
  • KADNAY
  • Jamala feat. alyona alyona
  • TVORCHI
  • Shy & Pianoбой
Автор: Юлія Турелик
Теги: поп-музика Музика LifeStyle
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