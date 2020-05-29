Золота Жар-Птиця 2020: номінанти музичної премії
Грандіозна премія українського музичного шоу-бізнесу "Золота Жар-Птиця" цього року відбудеться в дещо незвичному форматі. У зв’язку з пандемією коронавірусу, премія пройде в ефірі телеканалу M2 31 травня о 20 годині.
Формат проведення "Золотої Жар-Птиці" організатори поки що тримають у таємниці, але обіцяють оприлюднити зовсім скоро, йдеться на сайті телеканалу M2.
Читайте також Леді Гага випустила новий альбом Chromatica: слухайте онлайн
Традиційно організаторами "Золотої Жар-птиці" стали телеканал М2 та компанія "Таврійські Ігри", які визначили претендентів в 10 номінаціях престижної нагороди. Визначення переможців проходитиме у два етапи.
У першому етапі обрано по п'ять артистів в кожній номінації, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з 1 березня 2019 по 1 березня 2020 року включно. У другому етапі список номінантів потрапляє до експертної ради, яка шляхом таємного голосування визначає переможців в номінаціях.
Анонс грандіозної премії "Золота Жар-Птиця": дивіться онлайн
До складу журі увійшли радіо- і телепродюсери та відомі персони українського шоу-бізнесу. Серед них відома продюсерка Олена Мозгова, музичний продюсер Юрій Нікітін, телеведучий Ігор Кондратюк та багато інших.
Наступного дня після проведення національної музичної премії "Золота Жар-птиця" організатори опублікують анкети кожного з експертів, щоб учасник чи глядач зміг порахувати бали і самостійно перевірити результати голосування.
Номінанти премії "Золота Жар-Птиця"
СПІВАЧКА РОКУ
- Michelle Andrade
- TARABAROVA
- Тіна Кароль
- NK | Настя Каменських
- Злата Огнєвіч
СПІВАК РОКУ
- Віталій Козловський
- Сергiй Бабкiн
- MÉLOVIN
- Олег Винник
- Kishe
ПОП-ГУРТ
- Время и Стекло
- TamerlanAlena
- DZIDZIO
- KAZKA
- MOZGI
РОК-ГУРТ
- Антитіла
- THE HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Воплі Відоплясова
- СКАЙ
ХІТ РОКУ
- Сергій Бабкін – Моє кохання
- Время и Стекло – Дим
- NK | Настя Каменських – Обіцяю
- MÉLOVIN – Ти
- Злата Огнєвіч – Солодка кара
КЛІП РОКУ
- TARABAROVA – Мені казково
- NK | Настя Каменських – Обіцяю
- Тіна Кароль – Вабити
- THE HARDKISS – Жива
- Michelle Andrade – Не знаю
БАЛАДА РОКУ
- THE HARDKISS – Хто, як не ти
- ДОРОШ – Де ти є
- Антитіла – Буде син
- Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
- Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай
НАРОДНИЙ ХІТ
- Олег Винник – Роксолана
- NK | Настя Каменських – Обіцяю
- Андріана – Ча Ча Ча
- KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
- Наталка Карпа – Гойдай
ДЕНС-ХІТ
- Время и Стекло – Дим
- Артем Пивоваров – 2000
- Kishe – #LOVE
- Ірина Федишин & BAKUN – Просто танцюй
- Michelle Andrade – Не знаю
ІНДІ
- LAUD
- KADNAY
- Jamala feat. alyona alyona
- TVORCHI
- Shy & Pianoбой