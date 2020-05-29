Золота Жар-Птиця 2020: номінанти музичної премії

Грандіозна премія українського музичного шоу-бізнесу "Золота Жар-Птиця" цього року відбудеться в дещо незвичному форматі. У зв’язку з пандемією коронавірусу, премія пройде в ефірі телеканалу M2 31 травня о 20 годині.

Формат проведення "Золотої Жар-Птиці" організатори поки що тримають у таємниці, але обіцяють оприлюднити зовсім скоро, йдеться на сайті телеканалу M2.

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Традиційно організаторами "Золотої Жар-птиці" стали телеканал М2 та компанія "Таврійські Ігри", які визначили претендентів в 10 номінаціях престижної нагороди. Визначення переможців проходитиме у два етапи.

У першому етапі обрано по п'ять артистів в кожній номінації, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з 1 березня 2019 по 1 березня 2020 року включно. У другому етапі список номінантів потрапляє до експертної ради, яка шляхом таємного голосування визначає переможців в номінаціях.

Анонс грандіозної премії "Золота Жар-Птиця": дивіться онлайн

До складу журі увійшли радіо- і телепродюсери та відомі персони українського шоу-бізнесу. Серед них відома продюсерка Олена Мозгова, музичний продюсер Юрій Нікітін, телеведучий Ігор Кондратюк та багато інших.

Наступного дня після проведення національної музичної премії "Золота Жар-птиця" організатори опублікують анкети кожного з експертів, щоб учасник чи глядач зміг порахувати бали і самостійно перевірити результати голосування.

Номінанти премії "Золота Жар-Птиця"

СПІВАЧКА РОКУ

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тіна Кароль

NK | Настя Каменських

Злата Огнєвіч

СПІВАК РОКУ

Віталій Козловський

Сергiй Бабкiн

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГУРТ

Время и Стекло

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГУРТ

Антитіла

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Воплі Відоплясова

СКАЙ

ХІТ РОКУ

Сергій Бабкін – Моє кохання

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменських – Обіцяю

MÉLOVIN – Ти

Злата Огнєвіч – Солодка кара

КЛІП РОКУ

TARABAROVA – Мені казково

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Тіна Кароль – Вабити

THE HARDKISS – Жива

Michelle Andrade – Не знаю

БАЛАДА РОКУ

THE HARDKISS – Хто, як не ти

ДОРОШ – Де ти є

Антитіла – Буде син

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНИЙ ХІТ

Олег Винник – Роксолана

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Андріана – Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО

Наталка Карпа – Гойдай

ДЕНС-ХІТ

Время и Стекло – Дим

Артем Пивоваров – 2000

Kishe – #LOVE

Ірина Федишин & BAKUN – Просто танцюй

Michelle Andrade – Не знаю

ІНДІ