Золота Жар-Птиця 2020: переможці музичної премії
31 травня о 20 годині в ефірі телеканалу M2 відбулася легендарна музична премія "Золота Жар-Птиця". У зв’язку з пандемією корона вірусу одна з найграндіозніших музичних премій відбулася в телевізійному форматі.
Організатори престижного музичного заходу телеканал М2 та організація "Таврійські Ігри" оголосили номінантів ще 11 травня. В десяти номаніціях було представлено по 5 артистів, кожен з яких мав отримати заповітне "перо". 31 травня журі в прямому ефірі визначило лауреатів у кожній категорії, повідомляє 24 канал.
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Традиційно список претендентів на перемогу потрапив до експертної ради, яка шляхом таємного індивідуального голосування визначала переможців. До складу журі, як і раніше, увійшли радіо- й телепродюсери та відомі персони українського шоубізу: Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта та багато інших.
Переможці премії "Золота Жар-Птиця 2020"
Співачка року: NK | Настя Каменських
Співак року: Олег Винник
Поп-гурт: Время и Стекло
Рок-гурт: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Хіт року: Время и Стекло – Дим
Кліп року: THE HARDKISS – Жива
Балада року: Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
Народний хіт: NK | Настя Каменських – Обіцяю
Денс-хіт: Время и Стекло – Дим
Інді: TVORCHI