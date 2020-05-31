31 травня о 20 годині в ефірі телеканалу M2 відбулася легендарна музична премія "Золота Жар-Птиця". У зв’язку з пандемією корона вірусу одна з найграндіозніших музичних премій відбулася в телевізійному форматі.

Організатори престижного музичного заходу телеканал М2 та організація "Таврійські Ігри" оголосили номінантів ще 11 травня. В десяти номаніціях було представлено по 5 артистів, кожен з яких мав отримати заповітне "перо". 31 травня журі в прямому ефірі визначило лауреатів у кожній категорії, повідомляє 24 канал.

До теми Золота Жар-Птиця 2020: номінанти музичної премії

Традиційно список претендентів на перемогу потрапив до експертної ради, яка шляхом таємного індивідуального голосування визначала переможців. До складу журі, як і раніше, увійшли радіо- й телепродюсери та відомі персони українського шоубізу: Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта та багато інших.

Переможці премії "Золота Жар-Птиця 2020"

Співачка року: NK | Настя Каменських

Співак року: Олег Винник

Поп-гурт: Время и Стекло

Рок-гурт: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Хіт року: Время и Стекло – Дим

Кліп року: THE HARDKISS – Жива

Балада року: Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Народний хіт: NK | Настя Каменських – Обіцяю

Денс-хіт: Время и Стекло – Дим

Інді: TVORCHI